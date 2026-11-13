Вместо печалби от борсата, източиха 78 000 евро от сметката на възрастен мъж в Лом



Източиха 78 000 евро от сметките на възрастен мъж в Лом, след като бил въведен в заблуждение от непознат, че ще спечели от борсови инвестиции. Веднага, щом му предоставил достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране, парите му изчезнали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В Районното управление на МВР в Лом вчера е получен сигнал от служител в клон на банка в града, който съобщил, че техен клиент е установил липса на пари от картата му. Това станало след като от 6 до 12 ноември непознат въвел в заблуждение титуляра на сметката, който е мъж на 77 години от Лом, че ще спечели от борсова търговия и трябва да му предостави достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране. След като получил достъпът непознатият източил средствата от сметката.

По случая е образувано досъдебно производство, разпитани са свидетели и тече разследване, уточниха от полицията.

При телефонна измама преди около месец жена от село Смоляновци в община Монтана загуби 45 000 евро, след като била въведена в заблуждение, че помага на полицията да залови банкови престъпници и пътувала до румънския град Крайова, за да остави там парите в брой до контейнер за смет, съобщи БТА.

В област Монтана имаше бум на измамите в периода 2015-2020 година, когато годишно жители на региона даваха да измамници около 250-300 000 лева. След това полицията напечата и разпространи листовки с указания как хората да се пазят от измами и броят им рязко намаля.