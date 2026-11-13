Съдят технически ръководител за смърт на младеж с тротинетка в Плевен

Дело за инцидент, при който загина младеж след падане с електрическа тротинетка заради неравност, започва в Окръжния съд в Плевен. Това информират от пресцентъра на съда след състояло се разпоредително заседание.

Делото е образувано по внесен обвинителен акт, с който е повдигнато обвинение на технически ръководител на обект - строително-монтажни работи за присъединяване на имот към ВиК мрежата. Обвинението е за това, че не е осигурена безопасност съгласно изискванията. След приключване на работата е останала необезопасена неравност на пътното платно от засипания изкоп.

На 27 август 2024 г. вечерта, 16-годишен се движел с електрическа тротинетка. Той бил без каска. Преминавайки през ръба на засипания изкоп, изгубил равновесие и паднал на пътното платно с главата напред. Въпреки оказаната медицинска помощ и извършената оперативна интервенция, пострадалото момче е починало, допълват от съда.

Повдигнатото обвинение на техническия ръководител е за причиняване на смърт по непредпазливост.

Делото ще се гледа по общия ред. Насрочени са две последващи заседания – на 1 декември за разпит на свидетели и на 10 декември за разпит на вещите лица, изготвили съдебните експертизи, уточнява БТА.

След инцидента от края на август 2024 г. в Плевен започна кампания за безопасно управление на електрически тротинетки и за поведението на техните водачи. Бяха въведени и по-строги правила за управление и регистрация на двуколестине превозни средства