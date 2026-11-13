ВКС и ВАС сложиха точка на въпроса могат ли и фирмите да изпитват болки и страдания

След три години двете върховни съдилища отклониха питане, което при положителен отговор, можеше да е сериозен удар върху свободата на словото

Могат ли и юридическите лица, тоест фирми, институции, организации, а не само хората, да търпят неимуществени вреди като болка, страдание, обида, огорчение.

На този въпрос трябваше да даде отговор Общото събрание на ВКС и ВАС по тълкувателно дело, заведено още в началото на 2023 г.

След три години Общото събрание на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд са отклонили искането за приемане на съвместно тълкувателно постановление по дело 1 от 2023 г., съобщиха от съда.

Въпросът, отправен към върховните магистрати, звучи така:„Притежават ли юридическите лица материалноправна легитимация за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от деликт?"

Още преди три години юристи, сред които видни адвокати като Александър Кашъмов и Надежда Ковачева предупредиха, че ако се даде възможност и на юридически лица да водят дела за неимуществени вреди, това ще бъде удар върху свободата на словото и ще доведе до дела шамари.

"Фирмите не могат да изпитват негативни емоции, защото не са живи хора", категоричен беше адвокат Кашъмов в интервю за "24 часа". И попита колко дела ще започнат, тъй като у нас има над половин милион фирми и 560 институции и всяка от тях може да се почувства обидена.

От ВКС уточниха, че за тези три години са се провели две закрити заседания по казуса - на 26 март 2025 г. и на 28 октомври 2026 г. Като не е постигнато мнозинство за приемане на решение. Поради това с 94 гласа „за" е прието предложението за отклоняване на разглежданото искане.