Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла

България подкрепя инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност. Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Това коментира от Дъблин премиерът Румен Радев.

"И ние именно подкрепяме декларацията в нейната работна част, където имаме ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната имиграция. Но отчитаме също така, че в момента текат преговори, най-сетне и то на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна. Именно тук мислим, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите. Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че тези формулировки да отговарят на тази динамика. За да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост", посочи Радев.

Министър-председателят даде пример за липсващите формулировки.

"В по-ранните варианти имаше формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим, след това това изчезна, отпадна. Ние настояваме да има такъв текст, да се отчита и да не стесняваме полето за диалог и опциите за намиране на решение. Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Това, към което имаме резерви - това са формулировките в светлината на започналите вече преговори. Това е приет документ от България и го приветстваме, записани са моите резерви към преамбюла", добави той.

Относно позицията на България за нов заем за Украйна, Радев посочи:

"Нашата позиция е ясна - подкрепяме всички усилия за мир. Не приемам налагането на позицията за мир от позиция на сила."

По-рано стана ясно, че България е подкрепила с резерви френската инициатива за утвърждаване на ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

За това информираха от Министерски съвет.

Премиерът Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат съобразени с настоящия етап на преговорите за мир в Украйна. Инициативата утвърждава основните принципи на сигурността в Европа – Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи.Документът е подкрепен от около 40 държави, сред които всички членки на Европейския съюз. Той стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност.