Жена, докато е в майчинство с малкото си дете, карала 14-годишната си дъщеря да проституира

40-годишна жена, която в майчинство за отглеждане на малкото си дете, карала 14-годишната си дъщеря да проституира. Това стана ясно при разглеждане на мярката за неотклонение на семейство, обвинени в сводничество.

Мъжът и жената от село в община Сапарева баня бяха арестувани преди два дни при акция на ГДБОП.

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на Й. Г., на 34 г., осъждан, и мярка за неотклонение „Домашен арест", по отношение на Л. С., на 40 г., неосъждана. Двамата са обвиняеми от прокуратурата за свождане към съвкупление на повече от две лица, едното от които ненавършило 18 г.

В хода на разследването е установено, че от неустановена дата през 2025 г. до 10.11.2026 г. в село в община Сапарева баня, област Кюстендил, три лица са били свождани към съвкупление. Деянието е осъществено и по отношение на непълнолетно момиче. Пострадалите са на възраст 19, 20 и 14 години.

Въз основа на събраните доказателства в качеството на обвиняеми по досъдебното производство са привлечени Й.Г., на 34 години, и Л.С., на 40 години. Те са живеели в едно домакинство с пострадалите, осигурявали са им клиенти, хотели и помещения за извършване на съвкупленията, както охрана, транспорт и предпазни средства – презервативи, се посочва в искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение, по отношение и на двамата обвиняеми.

Въпреки много ранния етап на разследването, от събраните до момента гласни доказателства, чрез разпита на посочените свидетели и от останалите налични в кориците на досъдебното производство множество писмени и веществени доказателства, събрани при огледа за сега само на един от иззетите мобилни телефони, може да се направи най-общ извод за наличие на обосновано предположение за участие в инкриминираното деяние спрямо всеки от двамата обвиняеми.

Съдът счита, че за всеки от двамата обвиняеми поотделно е налице реална опасност от извършване на друго престъпление. Мъжът има няколко предходни осъждания за умишлени престъпления, вкл. и скорошно такова за престъпление с предмет наркотични вещества. В дома му са се държали и употребявали от двамата обвиняеми и част от момичетата наркотични вещества. Наред с това, деянието в което е обвинен, е извършено само няколко месеца след ефективно изтърпяване на предходно наложено му наказание лишаване от свобода за друго умишлено престъпление. Това означава, че става въпрос за лице с трайно изградени престъпни навици и поведение, като с оглед броя на свожданите лица и възрастта на едното от тях може да се направи извод и че криминалната дейност на обвиняемия е основен източник на финансови средства за него.

По отношение на другата обвиняема Л. С., макар и неосъждана, има множество данни, че е държала в дома си и е употребявала наркотични вещества – кристали, както и че е вземала дейно участие по организацията и намирането на клиенти. Включително се е грижела за детето на една от свидетелките, докато тя извършва развратни действия с различни лица и на различни адреси. Нещо повече настоящото деяние се твърди, че е извършено от обвиняемата докато тя е в майчинство за отглеждане на едно от трите си общи деца с другия обвиняем. Същата е позволила и извършването на такива действия с дъщеря й, която е непълнолетна. "Това говори за тотален морален упадък, липса на задръжки и какъвто и да е родителски капацитет", категоричен е съдът. Жената има възможност да си набави нови средства чрез организиране на подобни услуги с участието на други жени. Поради това и съдът приема, че е налице реална, а не само хипотетична опасност тя да извърши ново престъпление, се казва в мотивите на съдия Страхил Гошев.

С оглед най-вече на данните за нейното семейно положение и отглеждането на общо 5 деца, които са съответно малолетни и непълнолетно, съдът приема, че следва да наложи на Л. С. втората и по-ниска по интензитет мярка „Домашен арест", която да се изпълнява на посочения настоящ адрес в общ. Сапарева баня, вкл. чрез употреба на средства за електронно наблюдение. Това би дало възможност на жената да полага ежедневни грижи за децата си, вкл. за най-малкото, което е на 2 години, да участва в наказателното производство и би я препятствало да предприеме други противоправни действия извън дома й, посочва още в мотивите си съдия Гошев.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.