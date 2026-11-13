Държавата увеличава парите за отбрана с 17% през 2027 г.

Предстои също да бъдат осигурени ремонтът на двигателите и възстановяването на агрегати за поддръжка на самолетите МиГ-29

Заложени са два нови проекта, свързани с поддръжката на изтребителите F-16

Военният министър Димитър Стоянов представи бюджета за отбрана за 2027 г., който предвижда разходи в размер на 2,23% от брутния вътрешен продукт. За Министерството на отбраната са заложени общо 3,151 млрд. евро. Това е увеличение със 17% спрямо средствата за 2026 г.

Най-същественото увеличение е при капиталовите разходи. Те нарастват от 868 млн. евро на над 1,223 млрд. евро, или с близо 40%. За персонал са предвидени 44,54% от бюджета, за издръжка – 14,49%, а за капиталови разходи – 40,96%. За сравнение, през 2026 г. разходите за персонал са представлявали 51,65% от бюджета на военното министерство.

Средствата за личен състав остават почти без промяна, като е предвидено увеличение от 4 млн. евро. С тях ще бъде компенсиран ръстът на минималната работна заплата.

В централния бюджет са заложени 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи. Парите са предназначени за войнишкия състав, с който трябва да бъде преодолян недостигът на кадри в Българската армия. Некомплектът в момента е над 20%.

До септември от структурите на Министерството на отбраната са освободени над 400 души, придобили право на пенсия. Предвидените за тях средства ще бъдат пренасочени към бюджета на военното министерство и използвани за назначаване на нови военнослужещи. Очакванията са така да бъдат привлечени около 1000 души в структурите на Българската армия.

Основна част от капиталовите разходи ще бъде насочена към продължаване на започнатите проекти за модернизация. Сред тях са доставката на новите изтребители F-16, придобиването на многофункционални модулни кораби, бойни машини Stryker и брегови противокорабни ракетни комплекси. Предвидена е и поддръжка на вертолетите Cougar и Panther.

Сред новите проекти са придобиването на 3D радари, зенитно-ракетни комплекси и 155-милиметрови гаубици. Те са част от деветте проекта, включени в европейския механизъм SAFE, чието финансиране ще бъде осигурено чрез съответното споразумение.

Извън SAFE предстои да започне и модернизацията на транспортните самолети C-27J Spartan. Те са придобити през 2008 г., но оттогава не са преминавали през подобен ъпгрейд. Част от авиониката им вече излиза от употреба и не се произвежда. Договорът за модернизация е сключен, а авансовите плащания се очаква да започнат през следващата година.

Предстои също да бъдат осигурени ремонтът на двигателите и възстановяването на агрегати за поддръжка на самолетите МиГ-29. „Няма как да продължим да изпълняваме функционалните си задължения, включително задълженията си към структурите на НАТО, без самолетите МиГ-29", заяви Стоянов.

Доставката на самолетите F-16 се очаква през 2027 г. Тогава трябва да пристигнат и системите за самозащита Viper Shield, които ще бъдат монтирани на изтребителите, за да могат те да застъпят на бойно дежурство.

Изпълнението на първия договор за F-16 все още не е приключило именно заради неполучените системи Viper Shield. България има уверението на американската страна, че те ще бъдат доставени и монтирани през следващата година.

По договора остават и плащания, както и придобиването на резервни части. Очаква се той да бъде окончателно изпълнен най-късно до 2029 г., посочи министърът.

В бюджета са заложени и два нови проекта, свързани с поддръжката на F-16. Единият е за осигуряване на техническата поддръжка на самолетите, а другият – за придобиване на допълнително ракетно въоръжение.

Продължава и работата по придобиването на стрелково оръжие за Сухопътните войски, както и на специализирани самолети за гасене на пожари. Предвижда се закупуването на до шест машини за борба с огъня от въздуха.

„Амбицията ни е процедурата за придобиване на самолетите за борба с пожарите от въздуха да приключи до март. Възможно е първите два самолета да пристигнат още до края на тази година", заяви Стоянов.

България ще продължи да разчита и на наличната си техника за гасене на пожари – вертолетите Cougar и Mi-17, както и един самолет C-27J Spartan. През миналата година страната е декларирала шест вертолета за тази дейност, а сега амбицията е броят им да нарасне до седем-осем.

Сред приоритетите е изграждането на способности за разузнаване и наблюдение на земни и морски цели чрез безпилотни летателни системи и български космически платформи.

Предвижда се придобиването на различни видове дронове – за целеуказване, въздушно разузнаване и кинетично въздействие, включително FPV дронове.

За първи път в бюджета на Министерството на отбраната се отделят и специални средства за научноизследователска и развойна дейност. Заложени са 5 млн. евро за разработване на нови технологии и въвеждане на иновации в Българската армия.

По отношение на проектите, включени в европейския механизъм SAFE, вече е приключен един – за придобиване на 3D радари. До края на годината се очаква да бъде завършен и проектът за пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T.

Друг приоритет е до края на годината да бъде сключен договорът за придобиване на 155-милиметрови самоходни гаубици.

България трябва да бъде включена и в договор за придобиване на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Става въпрос за до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи.

В списъка с проектите по SAFE са включени още допълнителни противокорабни и зенитни ракети за поразяване, предназначени за новите патрулни кораби.

Предвижда се и разширяване на възможностите за транспортно осигуряване на армията. Плановете са за сключване на договори за придобиването на до 1040 камиона, като 700 от тях трябва да бъдат включени в първия етап. Тези доставки могат да бъдат финансирани по механизма SAFE, докато останалите превозни средства от втория етап могат да бъдат осигурени със средства от националния бюджет.

Работи се и по още два проекта в рамките на механизма. Единият е за придобиване на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност, като по него се водят активни разговори с Германия. Другият предвижда закупуването на 155-милиметрови боеприпаси, за които са заложени 246,7 млн. евро.

Паралелно с модернизацията на въоръжението Министерството на отбраната планира изграждането на още 20 нови локации в различни военни формирования. Предвижда се подготовката и изпълнението на над 150 проекта.

Стоянов подчерта значението на инфраструктурните дейности за модернизацията на армията. Сред обектите с особено значение е и авиобаза „Граф Игнатиево".

През следващата година трябва да бъде извършен и ремонтът на Военноморска база – Варна. По думите на министъра стойността на проекта е намалена с 19 млн. евро спрямо първоначално заявената цена.