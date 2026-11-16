Университетът е национален лидер по научноизследователска дейност, образователна инфраструктура и реализация на пазара на труда

Университет с международна ориентация, висока научна активност и силна обществена мисия – това е профилът на Медицински университет – Пловдив на база на резултатите от

Рейтинговата система за 2026 г. Лидерските позиции в научноизследователската дейност и образователната инфраструктура, съчетани с успешната реализация на завършилите, показват, че висшето училище продължава да изпълнява ролята си на научен център и стратегически партньор на здравеопазването в региона и страната.

Анализът на данните по петте професионални направления (“Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация”, “Обществено здраве” и “Здравни грижи”) очертава три ключови тенденции, които се явяват трайни институционални предимства.

Интензивен международен обмен и научна разпознаваемост. МУ - Пловдив държи челни позиции по показателите “Международна мобилност” и “Висок индекс на Хирш”, като в направление “Здравни грижи” е на първо място в България по качество на научните публикации в Web of Science.

Национален лидер по образователна инфраструктура. Във всички анализирани направления МУ - Пловдив заема първо или водещо място по осигурена “Учебна застроена площ на студент”, модерно информационно обезпечаване и висока ползваемост на библиотечния фонд. Това доказва успешната дългосрочна инвестиционна политика на ръководството в материалната база.

Стратегическо регионално значение за здравеопазването. Университетът има основно кадрово и стратегическо значение за здравеопазването в Южна България. Между 74 и 82% от завършилите студенти във всичките пет направления остават на работа в региона, реализирайки се изцяло по своето призвание и при стандарт на доходите, който значително надвишава средната заплата за областта.

В направление “Медицина”

МУ - Пловдив заема челно място заедно с МУ - Варна и МУ - София. Нарежда се сред националните лидери по международна мобилност със 150 участия, а в научноизследователската дейност - с над хиляда цитирани публикации.

Университетът запазва второто място в професионални направления “Дентална медицина”, “Фармация” и “Обществено здраве”. С едно място нагоре спрямо миналата година е класиран в професионално направление “Здравни грижи”, по което също се нарежда на втора позиция заедно със Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

В направление "Дентална медицина"

Данните от Рейтинговата система за 2026 г. по направление “Дентална медицина” категорично доказват, че МУ - Пловдив държи първо място в България по получена оценка за програмна акредитация (9.51) и осигурява информационно обезпечена учебна среда. В научно отношение Факултетът по дентална медицина заема безспорно лидерско място на национално ниво с най-висок индекс на Хирш (12 в Scopus), най-голям брой международни цитирания и научни статии в престижни бази данни. Направлението е лидер и по привличане на чуждестранни студенти (52.64%), като същевременно осигурява реализация на завършилите със стандарт на доходите, значително надвишаващ средния за региона.

В направление "Фармация"

Данните по направление “Фармация” показват, че МУ - Пловдив е лидер по международна мобилност на студентите и осигурява оптимална учебна застроена площ на един студент, а в научно отношение заема второ място сред медицинските университети по висок индекс на Хирш (48 в Scopus) и общ брой научни публикации. Направлението има висока значимост за страната, като задържа 74.1% от кадрите в региона.

В “Обществено здраве”

МУ - Пловдив се утвърждава като национален лидер по брой акредитирани докторски програми в направлението и най-голямо разнообразие от магистърски програми в страната. Завършилите студенти показват отлична реализация, като направлението заема челно място по принос към осигурителната система (94.73%) и задържа 76.57% от експертите в региона с висок стандарт на доходите спрямо средната заплата за областта.

Професионално направление “Здравни грижи” е лидер по качество на научните публикации със среден брой цитирания на документ от 8.19 в Web of Science. Осигурява се модерна дигитализирана учебна среда. 82.41% от завършилите остават на работа в региона, реализирайки се успешно по призвание при доходи, надвишаващи средните за областта.