Остава в реанимация румънецът, тежко ранен в ада на "Тракия", пробват днес да диша сам

Тежко пострадалият румънски гражданин във верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия" все още е в реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Сърце и мозък" в Бургас. Той е с много тежка гръдна травма. Днес ще бъдат направени опити за спиране на апаратната вентилация, на която е поставен. Това каза пред журналисти проф. д-р Асен Батов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в болницата.

Детски лекар инфекционист, който също бе в реанимация след ада на магистралата, вече е приведен в Клиниката по ортопедия. Предстоят му още няколко интервенции. Лекарите очакват през следващата седмица състоянието му да се стабилизира. Проф. Балтов каза, пациентът е контактен и адекватен.

Тази сутрин от болницата бяха изписани четирима от пострадалите при катастрофите – три жени и мъж. Жените се прибират в град Левски, а мъжът е от Бургас, пише БТА.

"Като цяло направихме всичко, което зависи от нас. Реагирахме максимално бързо, за да ги оперираме по спешност. Най-голямото удовлетворение е, когато ти кажат "благодаря", каза проф. Батов.

Двете верижни катастрофи, в които участваха 86 превозни средства, станаха на 10 ноември около 7 ч. сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" в двете посоки, край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Жертвите са 12.