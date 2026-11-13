Министър Петрова: Столична община не потърси диалог за проблемите с парното, а знаеше за тях

На 18 август изпратихме писмо до кмета и председателя на Столичния общински съвет. На 31 август изпратихме и покана за спешна среща, никой не отговори, заяви енергийният министър

На 1 октомври "Топлофикация София" е представило програма, според която системата е трябвало да е готова за зимата още до 30 септември

Министерството на енергетиката е разкрило поредица от системни нарушения, аварии и неизпълнени предписания в "Топлофикация София", които застрашават надеждността на топлоснабдяването в столицата през отоплителния сезон 2026–2027 г. Това стана известно по време на парламентарния контрол от думите на енергийния министър Ива Петрова.

"Моля, имайте предвид, че контролната дейност на Министерството на енергетиката, в това число извършените проверки на "Топлофикация София", не започват от 1 октомври. Затова в отговора ми бих искала да ви информирам за цялостния осъществен контрол в дружеството и санкциите, предприети от Министерството на енергетиката през 2026 година", заяви министърът пред депутатите и даде отчет на свършеното от страна на министерството до този момент.

На 11 ноември контролните органи са връчили на дружеството констативен протокол след извънредна проверка на район „София-Изток". Според министъра резултатите показват, че дадените още през юни задължителни предписания не са изпълнени.

Проблемите с техническото състояние на мрежата и качеството на водата са обект на проверки от страна на министерството още от есента на 2025 г., каза министърът. При първата ключова инспекция, проведена между 1 и 3 октомври миналата година, са установени пропуски в подготовката на дружеството за отоплителния сезон. Впоследствие, на 26 февруари 2026 г., на „Топлофикация София" е съставен акт за установяване на административно нарушение за неспазване на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи.

Основният проблем е бил свързан с повишеното съдържание на разтворен кислород във водата, която постъпва в топлопреносната мрежа. Това ускорява вътрешната корозия на металните елементи и увеличава риска от аварии и пробиви по тръбите. По инициатива на дружеството на 21 април 2026 г. е сключено споразумение с министъра на енергетиката за приключване на административнонаказателното производство. „Топлофикация София" е признала нарушението и на 24 април е платила санкция от 7100 евро, обясни Петрова.

През юни е последвал и втори акт за нарушение, този път за неспазване на Наредбата за топлоснабдяването. Проверяващите са установили, че дружеството не е поддържало готовност да осигурява отопление в периода от 1 октомври до 30 април в голяма част от училищните сгради в ж.к. „Дружба 2". Вместо това след началото на отоплителния сезон е било планирано прекъсване на топлоподаването. На 17 юли е издадено наказателно постановление със санкция от 10 225 евро, което дружеството обжалва в съда.

Заради натрупаните проблеми на 30 юни Министерството на енергетиката е издало четири задължителни предписания. Те са насочени към откриване и поетапно отстраняване на течовете по топлопреносната мрежа, ограничаване на продължителното подаване на аварийна добавъчна вода, въвеждане на точен начин за отчитане на използваните количества вода и ускоряване на рехабилитацията на старите и амортизирани участъци, продължи министър Петрова.

Особено внимание е било обърнато на район „София-Изток", където целта е да се намалят загубите на вода и да се гарантира по-надеждно топлоснабдяване през сезон 2026–2027 г. За проблемите министерството е уведомило и Столична община, която е едноличен собственик на капитала на дружеството. На 18 август е изпратено писмо до кмета и председателя на Столичния общински съвет, в което са изложени опасенията за техническото състояние на мрежата и рисковете пред отоплителния сезон. На 31 август е изпратена и покана за спешна среща.

„Въпреки изпратените две писма, до настоящия момент нито един представител на едноличния собственик на капитала на „Топлофикация София" не е заявил желание да обсъжда с нас проблемната ситуация с дружеството и да се търси начин за решаване на проблемите", съобщи министърът.

Междувременно на 1 октомври „Топлофикация София" е представила пред министерството програма за привеждане на системата в готовност за зимен режим. Според нея всички дейности е трябвало да приключат до 30 септември, така че системата да бъде готова за работа след началото на октомври. Вместо това в югоизточната част на София са регистрирани множество аварии. Заради неизпълнението на програмата на 5 октомври министърът е разпоредил извънредна проверка на техническото състояние на район „София-Изток". Тя е приключила с констативен протокол, връчен на дружеството на 11 ноември.

От министерството са дали възможност на „Топлофикация София" да представи оперативни данни и обяснения по установените нарушения до началото на следващата седмица. След като ги разгледат, контролните органи ще преценят дали има основания за нови административнонаказателни мерки, заключи министърът.