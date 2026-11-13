Изписват част от пострадалите от катастрофата на магистрала „Тракия“

Изписват част от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия", отнела живота на 12 души. За лечение обаче остават няколко пострадали, които все още са в тежко състояние.
От отделението по Ортопедия в ямболската болница „Св. Пантелеймон" бяха изписани двама от по-леко пострадалите. Предстои след визитацията да стане ясно дали ще бъдат изписани още двама. В тежко състояние там остава един от ранените.
В сливенската болница "Д-р Иван Селямински" на лечение остават 11 души. Вчера са били изписани петима. Един пациент е бил транспортиран към София по настояване на неговите близки. Сега се обсъжда вероятността да бъдат изписани още четирима.
От бургаската болница „Сърце и мозък" бяха изписани четирима от по-леко пострадалите.
Началник на Травматологията в МБАЛ Сърце и мозък - Бургас проф. д-р Асен Балтов каза, че румънският гражданин е най-тежко пострадалият и все още е в реанимация.
Раненият при катастрофата лекар е преместен снощи в ортопедията на "Сърце и мозък" в Бургас. Преди това той е бил в реанимацията. Балков каза, че той се чувства добре, чакат да се стабилизира.
Шестима от пострадалите при катастрофата се намират във Военната болница в Сливен. Още двама са във Военномедицинската академия в София, съобщава Нова тв.