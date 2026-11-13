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Изписват част от пострадалите от катастрофата на магистрала „Тракия“

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Линейка

Изписват част от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия", отнела живота на 12 души. За лечение обаче остават няколко пострадали, които все още са в тежко състояние.

От отделението по Ортопедия в ямболската болница „Св. Пантелеймон" бяха изписани двама от по-леко пострадалите. Предстои след визитацията да стане ясно дали ще бъдат изписани още двама. В тежко състояние там остава един от ранените.

В сливенската болница "Д-р Иван Селямински" на лечение остават 11 души. Вчера са били изписани петима. Един пациент е бил транспортиран към София по настояване на неговите близки. Сега се обсъжда вероятността да бъдат изписани още четирима.

От бургаската болница „Сърце и мозък" бяха изписани четирима от по-леко пострадалите.

Началник на Травматологията в МБАЛ Сърце и мозък - Бургас проф. д-р Асен Балтов каза, че румънският гражданин е най-тежко пострадалият и все още е в реанимация.

Раненият при катастрофата лекар е преместен снощи в ортопедията на "Сърце и мозък" в Бургас. Преди това той е бил в реанимацията. Балков каза, че той се чувства добре, чакат да се стабилизира.

Шестима от пострадалите при катастрофата се намират във Военната болница в Сливен. Още двама са във Военномедицинската академия в София, съобщава Нова тв.

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