ДСБ иска изслушване на Радев заради резервите на България към декларацията за сигурността

ДСБ ще предложи на парламентарната група на „Демократична България" да поиска изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание заради позицията на България по френската Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност. От партията заявяват, че той дължи обяснение за изолацията, в която според тях поставя страната, както и за изразените от него „резерви" към декларацията.

На 12 ноември в Дъблин 39 европейски държави подкрепиха френската инициатива, която назовава руската агресия срещу Украйна и потвърждава НАТО като основа на общата европейска сигурност.

От ДСБ определят политиката на кабинета „Радев" в областта на сигурността като „опасна импровизация". Според партията в рамките на една сутрин са били представени три различни версии за българската позиция – първоначално, че страната не е подписала документа, след това, че го е подписала, а накрая – че подкрепата е дадена „с резерви".

От формацията посочват, че в крайна сметка България се е оказала единствената държава от Европейския съюз, която се е разграничила от общата декларация. По думите им дори Словакия и Грузия са я подкрепили без уговорки.

По-рано премиерът Румен Радев коментира от Дъблин, че България подкрепя френската инициатива, но е изразила писмени резерви само към преамбюла на декларацията.

Радев обясни, че страната ни подкрепя работната част на документа, в която са заложени общи усилия за противодействие на организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, производството и разпространението на наркотици и нелегалната имиграция.

Резервите на България са свързани с формулировките за войната в Украйна. Според премиера европейските документи трябва да отразяват започналите преговори за мир и да не ограничават възможностите за диалог. Той посочи, че в по-ранни варианти на декларацията е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и необходимостта те да бъдат подкрепени, но впоследствие тя е отпаднала.

„Нашата позиция е ясна – подкрепяме всички усилия за мир. Не приемам налагането на позицията за мир от позиция на сила", заяви още Радев по повод позицията на България за нов заем за Украйна.

От ДСБ смятат, че противоречивите обяснения за позицията на страната са знак за некомпетентност и заплаха за националната сигурност. Партията ще предложи на парламентарната група на „Демократична България" да поиска изслушване на министър-председателя, за да обясни позицията на България и причините за изразените резерви.