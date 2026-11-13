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Задържаха двама с марихуана амфетамин при спецакция в Добрич (Снимки)

Дияна Райнова

Дияна Райнова

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Двама мъже са задържани в Добрич при полицейска акция срещу разпространението на наркотици. У тях и в жилището, което обитават, са открити общо 4,98 грама марихуана и 18,97 грама амфетамин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Проверката е извършена на 12 ноември около 23,30 ч. от служители на Първо районно управление в Добрич. Полицаите спрели двамата мъже, които са им известни, и открили у тях 12 станиолови свивки с 4,98 грама марихуана и 48 свивки с 8,69 грама амфетамин.

При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от тях жилище били намерени още 14 пакетчета с 10,28 грама амфетамин.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани в прокуратурата.

Работата по документиране на евентуалната им престъпна дейност продължава.

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