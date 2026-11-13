Професор от университета в Саламанка и певецът Филип Гине – лектори на форум за френски език в Търново

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по френски език в България се открива във Велико Търново днес. Домакин на престижния форум от 13-ти до 15 ноември ще бъде СУ „Емилиян Станев". Сред гост-лекторите са Жан Реноден - професор от университета в Саламанка, Филип Гине – съвременен френски актьор, певец и писател и Ромен Лиедо – културен медиатор, съобщиха организаторите. Партньори на форума са ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров".

Асоциацията е основана през 1993 г. по идея на преподавателите по френски език в Софийски университет „Свети Климент Охридски" и е част от най-голямата професионална организация в света, която не е синдикат - Международната федерация на преподавателите по френски език. Основните й дейности са свързани с продължаващото обучение и квалификацията на учителите в страната, подкрепа за младите педагози, разработване и осъществяване на проекти, свързани със света на франкофонията, отстояване на мястото на този език като вектор на общоевропейски и общочовешки ценности, съобщиха организаторите.

Асоциацията не е прекъсвала своята дейност от създаването си през 1993 – та и всяка година организира форум, на който подпомага работата на учителите по френски от цялата страна.

Десетки нейни членове са носители на престижния Орден на академичните палми. Високото държавно отличие е учредено първоначално от Наполеон Бонапарт през 1808 г. и реформирано в съвременния си вид през 50-те години на миналия век. Присъжда се за заслуги в областта на образованието, науката, културата и разпространението на френския език и цивилизация.

Конференцията е организирана съвместно с Френския институт в България и Регионалния център на Международната организация на франкофонията. Темата на тазгодишното издание е „Да преподаваме френски език с помощта на изкуството и спорта". Тя се включва и в отбелязването на поредното издание на Международния ден на учителя по френски език, въведен от френския президент Емануел Макрон с цел да утвърди мястото на преподавателите по и на френски език в световен план като важни фигури в изграждането на граждани на света.

Форумът е насочен към всички преподаватели по и на френски език в страната.