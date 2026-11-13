Доцова: Новите приоритети на ЕС не бива да са за сметка на кохезията и земеделието

Запазването на централната роля и адекватното финансиране на кохезионната и общата селскостопанска политика са от решаващо значение за България. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на срещата на председателите на парламенти на страните от Вишеградската четворка и групата „Приятели на кохезията", посветена на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. Форумът се провежда в Братислава, Словакия, съобщиха от пресслужбата на Народното събрание.

Доцова подчерта, че форматът V4+„Приятели на кохезията" дава възможност за съвместно изразяване на позиции по основните предизвикателства пред новата бюджетна рамка на ЕС. Според нея е необходимо да бъде постигнат консенсус, който да осигури баланс между източниците и размера на приходите, така че да бъдат посрещнати както традиционните нужди на Съюза, така и новите предизвикателства, като същевременно се предвиди резерв за гъвкавост при непредвидени обстоятелства.

Конкурентоспособността, стратегическата автономност, свързаността, отбраната и сигурността също трябва да бъдат сред водещите приоритети на следващия европейски бюджет. Финансирането им обаче не бива да става за сметка на традиционните политики на ЕС – кохезионната и общата селскостопанска политика, заяви председателят на парламента.

Тя определи като изключително важно навременното постигане на споразумение по следващата многогодишна финансова рамка. То ще осигури необходимите инструменти и ресурси за изпълнение на приоритетите на ЕС и за реакция при възникващи предизвикателства. Доцова отбеляза, че това е особено наложително на фона на сложната геополитическа и вътрешнополитическа обстановка, нарастващата политическа несигурност, засилващите се социални вълнения и продължаващия ценови натиск.

Сред най-сериозните спорни въпроси в преговорите остават предложените нови собствени ресурси на ЕС. Според Доцова предвиденото разпределение на тежестта в приходната част на бюджета е силно небалансирано, а новите категории собствени ресурси ще засегнат в по-голяма степен по-слабо развитите държави членки, включително България.

„Очакваме това отрицателно финансово въздействие да бъде премахнато или поне значително смекчено", заяви тя. По думите й за постигането на споразумение са необходими съществени промени в преговорната рамка, включително отпадане на част от новите собствени ресурси.

Най-големи притеснения предизвикват предложенията за собствени ресурси, основани на Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) и на акциза върху тютюна. Причината са очакваните непропорционално високи вноски, които те биха наложили на някои държави членки, уточни председателят на Народното събрание.

Доцова обърна внимание и на нарасналата роля на националните парламенти в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Законодателните институции ще участват и в одобряването на решението на Съвета за системата на собствените ресурси и вноските на държавите членки.

Според нея парламентите имат възможност да проследят дали позициите и опасенията на отделните държави ще бъдат взети предвид при вземането на това важно решение.