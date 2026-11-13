Удължиха срока за ремонт на общинските пазари в Търговище

До февруари 2027 г. е удължен срокът за ремонт на общинските пазари в Търговище. Причината е установено в хода на строителните дейности кабелно трасе за средно напрежение, което преминава през зоната на пазарите и трябва да бъде изместено. За преместването му вече е изготвен проект, а дейностите по реализацията му са ангажимент на електроразпределителното дружество, съобщиха от пресцентъра на общината.

В района вече са премахнати неправомерно поставени гаражи и складови клетки пред блока на ул. „Васил Левски" 40.

От прилежащите площи за търговия на открито вече са премахнати сгради и метални бараки. На тези места ще бъдат разположени над 60 маси за търговия. Там вече са поставени и слънцезащитни перголи.

В основната сграда на общинските пазари пък са извършени ремонтни дейности по металната конструкция и покрива. Направено е и ново архитектурно разпределение на помещенията на първия етаж. Той ще бъде преустроен в търговски комплекс с магазини, офиси, заведения за хранене, обекти за услуги и други.

Проектът предвижда още пристрояване на сградата, изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания на двата етажа. Енергийната ефективност на сградата ще бъде подобрена чрез полагане на топлоизолация и подмяна на дограмата.

В зоната на пазарите ще има и нови настилки, паркоместа и озеленяване. Заложени са мерки за осигуряване на достъпна среда с цел по-лесно придвижване на колички и хора с увреждания.

В района ще бъде поставено ново LED осветление. Предвидени са 47 места за паркиране, които ще бъдат обособени в различни точки на зоната. Ще има и стоянки за велосипеди. Мерките за озеленяване предвиждат оформяне на зелени и цветни площи около съществуващите дървета, монтаж на пейки и друго парково оборудване.

Общата площ, която ще бъде благоустроена, е 5 декара. Ремонтните дейности са на стойност 2,8 млн. евро и се финансират по националната програма за капиталови разходи на общините.