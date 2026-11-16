Алеронов хляб. Навярно вече сте чували за него.

Появата му идва след многогодишни експерименти, хиляди левове и провали на хасковската фурна Aleron.bg, която има богат опит с производството на безглутенов продукт. Алероновият хляб е значително подобрена негова версия. Съдържа нула процента захари, нула процента мазнини, нула химикали.

Основното предизвикателство е премахването на глутена, за който повечето хора знаят, че е вреден. Но защо е вреден? Глутенът има две фракции, едната от тях – глеадина, е изключително трудна за усвояване от организма и е отговорна за редица здравословни проблеми. Най-видимият от тях е затлъстяването. Но има и невидими, тихи убийци на организма, чиито последствия понасяме след време.

При масовия хляб след консумация тестото се превръща в захари. При алероновия съдържанието на захари е нула.

И това е едно от многото обяснения защо нацията ни е болна. Достатъчно е да се замислите колко аптеки е имало във вашия град преди години. Днес са на всеки ъгъл и са винаги пълни. Може би две трети от телевизионните реклами са на лекарства. Случайност?

Погледнете и някоя снимка от плажа през 70-те ли или 80-те години. Няма един дебел човек. После обърнете внимание по улицата колко хора с наднормено тегло ще срещнете. Всичко това е от химията. Убиваме се бавно и упорито.

За по-любознателните: Алероновата зона се намира между обвивката и ядрото на пшеничното зърно. Този слой съдържа най-качественият белтък, витамини, ензими.

Тази година в най-голямата болница по ендокринология в България – УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ в София бе проведено клинично тестване на алероновия хляб върху 59 души, като изследването бе финансирано от самото лечебно заведение. Резултатите са впечатляващи – нивото на кръвната захар преди консумацията е 4.41, 60 минути след това 5.47, след 120 – 4.43, а след 180 минути – 4.19. Това са средните стойности при консумация на 200 гр. Алеронов хляб. Проучването е повторено и резултатите се потвърждават.

Което превръща Алероновия хляб в истинска усмирителна риза за диабета.

Хлябът и другите продукти, приготвени с алероново брашно можете да разгледате на сайта Aleron.bg.