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Задържаха за 72 часа 20-годишен мъж, обвиняем за палеж на два автомобила на ДПС в Тъговище

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Езин от опожарените автомобили ва ДПС в Търговище; Снимка: Архив
Езин от опожарените автомобили ва ДПС в Търговище; Снимка: Архив

Прокурор от Районната прокуратура в Търговище постанови задържане за срок до 72 часа за 20-годишен мъж от град Провадия, обвиняем за палеж на два леки автомобила, съобщиха от държавното обвинение.

В.М. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК и ще остане задържан с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката такава - „задържане под стража".

Деянието е извършено на 15 октомври 2026 година. В резултат от умишлено запалване са увредени два леки автомобила, собственост на политическата партия ДПС, които са били паркирани на улица в град Търговище, пред централата на партията в града. Автомобилите са силно увредени в резултат от палежа и нанесените материални щети са значителни.

В хода на работата по образуваното досъдебно производство са събрани множество доказателства, свидетелстващи за съпричастността на младия мъж към извършеното деяние. В.М. е издирен и задържан, привлечен е като обвиняем днес.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Търговище.

Езин от опожарените автомобили ва ДПС в Търговище; Снимка: Архив

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