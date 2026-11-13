Силен вятър в Добричко отнесе покрив на навес, събори дървета и стълбове

13 сигнала за инциденти вследствие на силния вятър са постъпили до обяд в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич. По седем от тях са реагирали противопожарни екипи, а сигналите продължават да постъпват. Дежурните екипи са на терен още от 5 ч. сутринта, съобщи комисар Тихомир Катранджиев, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" в дирекцията.

По-сериозният инцидент до обедните часове е отнесен от силния вятър покрив на навес в района на квартал „Дружба 1" в Добрич. Повечето сигнали са от територията на областния град, но сутринта пожарникарите са реагирали и на по един сигнал в общините Шабла и Генерал Тошево.

Най-често става дума за паднали клони и пречупени дървета. Два от сигналите са за автомобили, върху които са паднали клони, уточни Катранджиев.

В петък до обяд в различни общини в област Добрич, за която е обявен оранжев код за силен вятър, са подадени сигнали и за паднали два тръбни стълба. Няма пострадали хора при нито един от инцидентите, за които са уведомени дежурните по общини, сочи информацията на Областния съвет по сигурността.

Най-много са сигналите в град Добрич. Паднали дървета и клони са регистрирани на околовръстния път в посока квартал „Балик", в близост до училищата „Любен Каравелов" и „Дора Габе", както и по ул. „Георги Бенковски", недалеч от ОУ „Стефан Караджа". При падането на дърво в района са скъсани кабели. Няма сигнали за населени места или райони без електрозахранване.

снимка: "24 часа"

На всички подадени сигнали е реагирано своевременно. На терен работят екипи на община Добрич, „Енерго-Про", Областното пътно управление и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Те остават в готовност да реагират при нови инциденти.

В община Шабла е подаден сигнал за паднало дърво на отбивката за село Крапец. В община Генерал Тошево са регистрирани два инцидента – паднали два тръбни стълба в края на квартал „Пастир" в посока града, по които са работили екипи на електроразпределителното дружество, и дърво, паднало върху покрива на частен имот в село Узово.

Областният управител Руслан Томов и ръководителите на институции призовават гражданите да не оставят незакрепени предмети на открито до успокояване на времето. Хората трябва да бъдат особено внимателни при движение покрай дървета и рекламни съоръжения, докато силният вятър продължава.