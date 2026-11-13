Доживотна присъда за грабеж и убийство даде съдът в Пазарджик

49-годишният Бисер Балкански получи доживотна присъда от съда в Пазарджик, който го призна за виновен за това, че на 27 септември 2025 г. в гр. Пещера е откраднал мобилен телефон и парична сума в размер на 2 810 лв. (1436.73 €) от Атанаска Димитров. Жената му е била съседка и подсъдимият е употребил сила, за да я ограби. След това Балкански е нанесъл 14 удара с нож по тялото, като смъртта е настъпила по особено мъчителен начин за убитата.

Наложено му бе наказание доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване. Потвърдена е мярката му за неотклонение „Задържане под стража". На конституираните 4-ма граждански ищци са присъдени обезщетения за причинените им неимуществени вреди общо в размер на 250 000 €.

Подсъдимият е направил пълни самопризнания и е признал изцяло вината си и фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт. Делото протече по реда на чл.371, т.1 без разпити на свидетели и вещи лица. Тази диференцирана процедура не намалява размера на наложеното наказание.

Присъдата е неокончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.