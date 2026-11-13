Доведоха в съда втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки (Снимки)

Засекретиха гледането на мярката, прокурорът представя видеозаписи от камери
При закрити врати се гледа мярката на втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки.
Той бе доведен с белезници в Пловдивския окръжен съд, като през цялото време държеше главата си надолу.
Мъжът, принадлежал към групата за разпространение на наркотици "Монопола", е привлечен към наказателна отговорност като помагач, а соченият за фактически извършител на екзекуцията остава Славчо Мегеров.
Съдия Михаела Добрева ще решава по искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", с каквато е и другият обвиняем.
Както "24 часа" вече писа, 42-годишният мъж беше арестуван във вторник в жилище, намиращо се близо до дома му в Пазарджик. Преди това бил обявен за издирване, тъй като разследващите не го открили на адреса му.
Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Дечев помогнал на Магеров с логистиката около убийството. "
Той асистирал на фактическия извършител "да натисне спусъка и да произведе изстрел", с който е убит Илиян Филипов", каза той вчера.
Пред залата днес Молев заяви, че ще представи експертна справка на видеозаписи от камери в Пловдив, които били относими по делото. Той добави, че обвиняемият е строителен работник в София. Адвокатът на Дечев Красимир Елдъров пък посочи, че ще настоява за всякаква мярка, различна от "задържане под стража".
Екзекуцията стана на 30 септември на стълбището в кооперацията, в която живееше бременната приятелка на бизнесмена Людмила Рачева. Часове по-късно разследващите арестуваха Славчо Магеров в София.