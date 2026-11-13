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Доведоха в съда втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки (Снимки)

Никола Михайлов

Никола Михайлов

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Атанас Дечев-Джеки беше доведен в Пловдивския окръжен съд.
Атанас Дечев-Джеки беше доведен в Пловдивския окръжен съд. Снимка: Никола Михайлов

Засекретиха гледането на мярката, прокурорът представя видеозаписи от камери

При закрити врати се гледа мярката на втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки.

Той бе доведен с белезници в Пловдивския окръжен съд, като през цялото време държеше главата си надолу.

Мъжът, принадлежал към групата за разпространение на наркотици "Монопола", е привлечен към наказателна отговорност като помагач, а соченият за фактически извършител на екзекуцията остава Славчо Мегеров.

Атанас Дечев гледа надолу в съдебната зала.
Атанас Дечев гледа надолу в съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Съдия Михаела Добрева ще решава по искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", с каквато е и другият обвиняем.

Както "24 часа" вече писа, 42-годишният мъж беше арестуван във вторник в жилище, намиращо се близо до дома му в Пазарджик. Преди това бил обявен за издирване, тъй като разследващите не го открили на адреса му.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Дечев помогнал на Магеров с логистиката около убийството. "

Той асистирал на фактическия извършител "да натисне спусъка и да произведе изстрел", с който е убит Илиян Филипов", каза той вчера.

Прокурорът по делото Димитър Молев
Прокурорът по делото Димитър Молев Снимка: Никола Михайлов

Пред залата днес Молев заяви, че ще представи експертна справка на видеозаписи от камери в Пловдив, които били относими по делото. Той добави, че обвиняемият е строителен работник в София. Адвокатът на Дечев Красимир Елдъров пък посочи, че ще настоява за всякаква мярка, различна от "задържане под стража".

Екзекуцията стана на 30 септември на стълбището в кооперацията, в която живееше бременната приятелка на бизнесмена Людмила Рачева. Часове по-късно разследващите арестуваха Славчо Магеров в София.

Адвокат Красимир Елдъров
Адвокат Красимир Елдъров Снимка: Никола Михайлов

                                                                                                                                                                                                         

Атанас Дечев-Джеки беше доведен в Пловдивския окръжен съд.
Атанас Дечев гледа надолу в съдебната зала.
Прокурорът по делото Димитър Молев
Адвокат Красимир Елдъров

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