Доведоха в съда втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки (Снимки)

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Засекретиха гледането на мярката, прокурорът представя видеозаписи от камери

При закрити врати се гледа мярката на втория обвинен за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев-Джеки.

Той бе доведен с белезници в Пловдивския окръжен съд, като през цялото време държеше главата си надолу.

Мъжът, принадлежал към групата за разпространение на наркотици "Монопола", е привлечен към наказателна отговорност като помагач, а соченият за фактически извършител на екзекуцията остава Славчо Мегеров. Атанас Дечев гледа надолу в съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Съдия Михаела Добрева ще решава по искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", с каквато е и другият обвиняем.

Както "24 часа" вече писа, 42-годишният мъж беше арестуван във вторник в жилище, намиращо се близо до дома му в Пазарджик. Преди това бил обявен за издирване, тъй като разследващите не го открили на адреса му.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Дечев помогнал на Магеров с логистиката около убийството. "

Той асистирал на фактическия извършител "да натисне спусъка и да произведе изстрел", с който е убит Илиян Филипов", каза той вчера. Прокурорът по делото Димитър Молев Снимка: Никола Михайлов

Пред залата днес Молев заяви, че ще представи експертна справка на видеозаписи от камери в Пловдив, които били относими по делото. Той добави, че обвиняемият е строителен работник в София. Адвокатът на Дечев Красимир Елдъров пък посочи, че ще настоява за всякаква мярка, различна от "задържане под стража".