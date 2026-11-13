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Пробват пак София да даде 9,6 млн. евро за три състезания по скейтборд

Даринка Илиева

Даринка Илиева

[email protected]

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Скейт парк Снимка: Пиксабей
Скейт парк Снимка: Пиксабей

Втори опит Столичният общински съвет да даде зелена светлина София да похарчи до 9,6 млн. евро за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа скейтборд ще има следващата седмица на сесията на градския парламент.

Докладът отново е вкаран в дневния ред на заседанието, като този път вносителите са само трима - кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров. 

Първият опит предложението да бъде гласувано беше на предишната сесия на СОС миналата седмица. Тогава не стигна един глас, за да мине, а тогава сред вносителите бяха Иван Таков от БСП и Прошко Прошков от ГЕРБ - СДС.

Другата разлика е, че първият път докладът бе от 14 страници, а сега - 19. Освен това в новия доклад е записано, че предложението има подкрепата на Българската скейтборд федерация и на Българската ролер-скейт федерация.

Сега предложението носи името „Sofia World Skate Capital" и е представено като тригодишна интегрирана програма за периода 2027–2029 г. Целта е градът да се "позиционира като международен център за скейтборд, ролкови спортове и съвременни градски спортни дисциплини". София щяла да получи и статут
„Световна столица на скейтборда" (World Skate Capital), който "градът
ще носи през целия тригодишен период и ще може да използва в по-широкото си маркетингово и туристическо позициониране".

Програмата предвижда провеждането в София на три международни
спортни събития годишно, или общо девет спортни събития за
тригодишния период, в дисциплините парк/стрийт скейтбординг
(Park/Street Skateboarding), скейтбординг на рампа (Vert Skateboarding) и
ролкови спортове. В нея влиза и изграждане на постоянна инфраструктура – съвременен скейтборд парк, с олимпийски стандарти в Западния парк.

Първият опит решението да бъде прокарано предизвика остра реакция от Асоциацията на спортните федерации, а в СОС едни от основите противници бяха "Спаси София". След като решението не мина с 1 глас, кметът Терзиев заяви, че "столицата е пропуснала невероятна възможност, която за съжаление няма да се случи, но имаме колективен орган. Това е демокрацията".

"Поздравления на всички, които успяха да не дадат възможност на София да бъде домакин. Вие сте една голяма нула", каза след гласуването председателят на СОС Цветомир Петров.

Още по-краен бе друг от вносителите на доклада - общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров, който заяви, че "Спаси София" вече били "Мрази София".

Скейт парк Снимка: Пиксабей

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