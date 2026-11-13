Пробват пак София да даде 9,6 млн. евро за три състезания по скейтборд

Втори опит Столичният общински съвет да даде зелена светлина София да похарчи до 9,6 млн. евро за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа скейтборд ще има следващата седмица на сесията на градския парламент.

Докладът отново е вкаран в дневния ред на заседанието, като този път вносителите са само трима - кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров.

Първият опит предложението да бъде гласувано беше на предишната сесия на СОС миналата седмица. Тогава не стигна един глас, за да мине, а тогава сред вносителите бяха Иван Таков от БСП и Прошко Прошков от ГЕРБ - СДС.

Другата разлика е, че първият път докладът бе от 14 страници, а сега - 19. Освен това в новия доклад е записано, че предложението има подкрепата на Българската скейтборд федерация и на Българската ролер-скейт федерация.

Сега предложението носи името „Sofia World Skate Capital" и е представено като тригодишна интегрирана програма за периода 2027–2029 г. Целта е градът да се "позиционира като международен център за скейтборд, ролкови спортове и съвременни градски спортни дисциплини". София щяла да получи и статут

„Световна столица на скейтборда" (World Skate Capital), който "градът

ще носи през целия тригодишен период и ще може да използва в по-широкото си маркетингово и туристическо позициониране".

Програмата предвижда провеждането в София на три международни

спортни събития годишно, или общо девет спортни събития за

тригодишния период, в дисциплините парк/стрийт скейтбординг

(Park/Street Skateboarding), скейтбординг на рампа (Vert Skateboarding) и

ролкови спортове. В нея влиза и изграждане на постоянна инфраструктура – съвременен скейтборд парк, с олимпийски стандарти в Западния парк.

Първият опит решението да бъде прокарано предизвика остра реакция от Асоциацията на спортните федерации, а в СОС едни от основите противници бяха "Спаси София". След като решението не мина с 1 глас, кметът Терзиев заяви, че "столицата е пропуснала невероятна възможност, която за съжаление няма да се случи, но имаме колективен орган. Това е демокрацията".

"Поздравления на всички, които успяха да не дадат възможност на София да бъде домакин. Вие сте една голяма нула", каза след гласуването председателят на СОС Цветомир Петров.

Още по-краен бе друг от вносителите на доклада - общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров, който заяви, че "Спаси София" вече били "Мрази София".