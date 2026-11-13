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Родопско село изгради панорамна площадка със собствени средства и труд

Валентин Хаджиев

Валентин Хаджиев

[email protected]

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От панорамната площадка се открива гледка към село Старцево, части от Златоград и стига до планините в Гърция
От панорамната площадка се открива гледка към село Старцево, части от Златоград и стига до планините в Гърция

Нова панорамна площадка се извисява над село Старцево, в близост до местността „Чуката", сред естествени скални образувания. От нея се открива впечатляваща гледка към най-голямото село в Смолянска област, както и към околните планини, включително и към тези на територията на Гърция.

Площадката е изградена по инициатива на сдружение „Красиво Старцево".

„Всички средства за изграждането ѝ са осигурени от сдружението. Те са набрани чрез дарения от доброволци и продажба на дребни сувенири. Заедно с отстъпките, които получихме, стойността на съоръжението надхвърля 6 хил. евро. Около 20 души положиха безвъзмезден труд на доста труден терен, за да превърнем идеята в реалност", каза председателят на сдружението Мая Сантова.

Инициативата на жителите на Старцево е получила одобрението на Горското стопанство, РИОСВ и общината.

Площадката е изградена на височина 4 метра. Дължината ѝ е 8 метра, а в най-широката си част достига 4 метра. Съоръжението е обезопасено с предпазни мрежи.

Следващата стъпка в развитието на туристическата инфраструктура в района е изграждането на две екопътеки.

Това не е първата инициатива на сдружението, което обединява млади и активни хора от селото. Със средства от дарения те са обновили детската площадка и са поставили пейки в централните части на Старцево.

Сред най-значимите постижения на екипа е утвърждаването на ежегодния фолклорен танцов фестивал „Мало и голямо играе, Старцево се цяло люляе", който събира любители на народните танци и допринася за съхраняването на местните традиции.

От панорамната площадка се открива гледка към село Старцево, части от Златоград и стига до планините в Гърция
От панорамната площадка се открива гледка към село Старцево, части от Златоград и стига до планините в Гърция
От панорамната площадка се открива гледка към село Старцево, части от Златоград и стига до планините в Гърция

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