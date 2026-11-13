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Ученици от 134-о СУ "Димчо Дебелянов" с благотворителна акция за пострадалите от катастрофата на АМ " Тракия"

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134-о СУ "Димчо Дебелянов" СНИМКА: ФЕЙСБУК
134-о СУ "Димчо Дебелянов" СНИМКА: ФЕЙСБУК

В Деня на национален траур Ученическият съвет към 134-о СУ "Димчо Дебелянов" в София с директор Весела Палдъмова реши да предостави благотворително средства в размер на 3000 евро в подкрепа на пострадалите и семействата на загиналите във верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември.

При гъста зимна мъгла с участието на 86 превозни средства загинаха 12 души, а 51 бяха ранени. Десетки пострадали и в момента се лекуват в болниците на градовете: Бургас, София, Сливен и Ямбол.

Желанието на учениците от училището е да покажат съпричастност към болката на хората и предоставят скромен жест на помощ.

Години наред ученици, учители и родители системно участват в набирането на средства по различни благотворителни каузи.

Цялата училищна общност изказва своите искрени съболезнования на семействата на загиналите и пожелава успешно възстановяване на ранените.

134-о СУ "Димчо Дебелянов" СНИМКА: ФЕЙСБУК

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