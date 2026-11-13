БСП се обяви против административната реформа в земеделието

Българската социалистическа партия не подкрепя предприетата от Министерството на земеделието и храните административна реформа, тъй като според нея механичното сливане на структури с различни функции ще задълбочи проблемите в сектора и ще отслаби контрола. От партията предупреждават в своя позиция, че цели отрасли от българското земеделие са заплашени от изчезване.

Позицията е на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Оттам възразяват срещу избрания подход за промени, които засягат не само администрацията на агенциите, но и целия сектор „Земеделие".

Според социалистите липсва задълбочен функционален анализ на планираните промени, а съществува и риск от затруднения при усвояването на европейски средства. Те смятат, че реформата може да доведе до загуба на тясно специализиран експертен капацитет, забавяне на европейското финансиране и блокиране на специфични контролни функции.

От БСП посочват, че административната реформа, провеждана в края на 2026 г., разкрива дисбаланс между фискалните цели на държавата и оперативната устойчивост на земеделския сектор. Официалният мотив на правителството е оптимизация на бюджетите и съкращаване на над 600 незаети или заемани от пенсионери щатни бройки.

Социалистите открояват три основни проблема – механично сливане на несъвместими сектори без допирни точки в практическата им дейност, риск от институционален лобизъм и размиване на контрола, както и липса на силни, независими и тясно специализирани държавни агенции. Според партията това оставя по-малките фермери и производители уязвими пред големите корпоративни лобита в земеделието.

Като пример БСП посочва предвиденото сливане на Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Според социалистите това е необосновано обединяване на структури с коренно различни история, отговорности и функции. Те предупреждават, че намаляването на регионалните щатове и объркването на йерархичните връзки могат да отслабят теренния контрол срещу бракониерството както в горите, така и във водоемите.

Друг риск според партията крие преобразуването на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), като администрацията й бъде влята в Агенцията по сортоизпитване. БСП определя промяната като сериозен административен риск, тъй като събира растителната селекция – семена, апробация и сортове – с животинската генетика. От партията напомнят, че животновъдството е сред най-критичните и уязвими сектори в българското земеделие. Според тях превръщането на специализираната агенция в споделена структура може да принизи контрола върху репродукцията за сметка на по-мащабния сектор на растениевъдството.

Социалистите възразяват и срещу прехвърлянето на дейности от Изпълнителната агенция по лозата и виното към Българската агенция по безопасност на храните. Според тях изграждането на подобни „мегаструктури" ще отслаби специфичния браншови контрол и ще размие отговорностите.

В позицията се посочва още, че промените могат да улеснят прокарването на сиви практики в дърводобива, винопроизводството и промишления риболов, тъй като контролните органи ще загубят своята бързина и оперативна независимост. От БСП смятат, че оптимизацията се прави „на парче" и по счетоводни критерии, включително чрез фиксиран процент съкращения, вместо въз основа на оценка на реалните нужди на сектора.

Партията настоява всяка административна реформа да бъде основана на подробен функционален анализ, който да доведе до подобряване на контролната дейност на агенциите към Министерството на земеделието и храните. Според БСП целта на министерството в момента е оптимизация на персонала, а не подобряване на функционирането на системите. Социалистите предупреждават, че предлаганите промени няма да подобрят контролната среда и ще увеличат административната тежест за земеделските стопани.

От партията призовават Министерството на земеделието и храните да продължи диалога с всички заинтересовани страни за преодоляване на критичните проблеми в сектора.