Гълъб Донев се отказва от спорните промени за личните асистенти

Управляващите ще оттеглят предложените спорни промени в Закона за личната помощ. Това съобщиха майки, участващи в срещата с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова.

Става дума за корекциите в Закона за личната помощ, с които на практика се замразяват парите за личните асистенти, защото те се "отвързват" от минималната работна заплата. Предлагат се още и промени, според които те няма да сключват трудов договор, а друг. Измененията са част от "бюджетния пакет" и са свързани със стремежа на управляващите да намалят разходите.

Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права. Заговори се и за протест.

„Всичко се отменя", каза Недка Кичукова от сдружение „Аутизъм днес - Панагюрище", след като излезе от срещата в Министерството на финансите.

„Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане", каза Десислава Стефанова.

„Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка", каза Нели Димитрова от „Системата ни убива". „Майки от цяла България се обаждат, готови са за протест. Няма да мине този закон без нас", допълни тя.

По-рано днес майки на деца с увреждания и лични асистенти изразиха готовност за протест пред парламента, ако законопроектът не бъде изтеглен .

От Дъблин премиерът Румен Радев коментира също темата.

"Аз разговарях с министрите. Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността на социалната сфера. Това е наистина предизвикателен въпрос, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на децата с увреждания. Това категорично трябва да е ясно. Даже ще се предложат механизми, така че те да имат по-голяма свобода на избор по какъв начин да се осъществят техните трудови отношения с държавата", каза Радев.

Промените, които бяха предложени от "Прогресивна България" в Закона за личната помощ, бяха критикувани от опозицията, а председателят на комисията по правата на гражданите Атидже Вели заяви, че само вчера е получила над 30 писма от заинтересовани лица и организации.