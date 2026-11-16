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Над 80 години традиции, лидерски позиции в образованието и нови възможности за кариера в България и Европа

Какви професии ще бъдат търсени утре? Кой ще разработва интелигентните технологии за производство на храни, ще управлява природните ресурси, ще създава устойчив бизнес и ще намира решения на климатичните предизвикателства?

Бъдещето има нужда от подготвени специалисти, които съчетават знания, технологии и предприемаческо мислене. Именно към това е насочено образованието в Аграрния университет – Пловдив.

С над 80 години академична история университетът е единственият специализиран държавен университет в България в областта на аграрните науки. Днес той съчетава традициите с иновациите, практическото обучение и международното сътрудничество.

Три първи места – доказателство за качество

Изборът на университет е важна инвестиция в бъдещето. Затова качеството на образованието има значение.

Аграрният университет – Пловдив заема първо място в България в три професионални направления – „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ според Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г.

Високите акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация – 9,82 за „Растениевъдство“ и 9,52 за „Растителна защита“ – са допълнително потвърждение за качеството на академичната подготовка.

Тези резултати стоят зад усилията на преподаватели, учени и специалисти, които подготвят следващото поколение професионалисти.

Много повече от земеделие – специалности с перспектива

Съвременното аграрно образование обединява природни науки, инженерни решения, дигитални технологии, икономика и управление.

За учебната 2027/2028 г. университетът предлага 13 бакалавърски специалности в 7 професионални направления.

Бъдещите студенти могат да избират между агрономство с различни специализации, растителна защита, зооинженерство, аграрно инженерство, екология и опазване на околната среда, биоикономика, бизнес икономика, икономика и управление на регионалното развитие и аграрен туризъм.

Сред интересните възможности е и специалността „Зооинженерство с информационни технологии“, която съчетава традиционната професионална подготовка с дигитални компетентности.

Така университетът предлага избор както на младите хора, които искат да работят с природата и живите системи, така и на тези, които се интересуват от технологии, предприемачество, управление и устойчиво развитие.

Знанията оживяват извън аудиторията

В Аграрния университет практиката е съществена част от обучението.

Студентите разполагат със специализирани лаборатории, научноизследователски центрове, модерна експериментална винарска изба и 185 хектара учебно-опитна база, където могат да прилагат наученото в реална среда.

Над 220 висококвалифицирани преподаватели съчетават академичните знания с практическия опит и научните изследвания.

Партньорствата с компании и професионални организации създават възможности за стажове, стипендии и контакти с бъдещи работодатели.

Така студентите не само придобиват знания, но и развиват умения, които могат да използват в професионалната си реализация.

Дигитални технологии, зелена икономика и устойчиво развитие

Съвременното земеделие се променя бързо. Дигитализацията, интелигентните технологии и устойчивото управление на ресурсите откриват нови професионални възможности.

Аграрният университет развива обучение в области като дигитализация на растениевъдството и животновъдството, интелигентни технологии в земеделието, хидропонни технологии, биоикономика и устойчиво природоползване.

Тези направления намират място и в магистърското обучение, което предлага 32 програми за професионална специализация и надграждане на знанията. Сред тях са:

„Интелигентни технологии в земеделието“

„Дигитализация и управление на растениевъдството“

„Дигитализация на животновъдството“,

„Електронна търговия“,

„Аграрен маркетинг“,

„Финансов мениджмънт и счетоводство“,

„Инженерна екология“ и международната магистърска програма „Растителна защита“ (Plant Medicine).

От Пловдив към Европа – образование без граници

Студентските години са време за нови знания, приятелства и откриване на света.

Като част от европейския университетски алианс UNIgreen Аграрният университет – Пловдив участва в международно академично сътрудничество, насочено към устойчивото развитие, зелените технологии и иновациите.

Чрез програма Erasmus+ студентите имат възможности за обучение и стажове в над 100 европейски университета и компании в повече от 30 държави.

Международният опит помага за усъвършенстване на езиковите умения, създаване на професионални контакти и придобиване на нови перспективи за развитие.

Университетът е и общност

Изборът на висше училище не е само избор на специалност. Той е избор на среда, приятелства и възможности за личностно развитие.

Аграрният университет предлага активен студентски живот, спортни, културни и обществени инициативи и общуване със студенти от различни държави.

Тук академичните традиции се срещат с енергията на младите хора и стремежа им да създават бъдещето.

Направи следващата крачка

Независимо дали мечтаеш за кариера в науката, технологиите, бизнеса, инженерството, екологията или устойчивото производство на храни, Аграрният университет – Пловдив ти дава възможност да намериш своя път.