Над 80 години традиции, лидерски позиции в образованието и нови възможности за кариера в България и Европа
Какви професии ще бъдат търсени утре? Кой ще разработва интелигентните технологии за производство на храни, ще управлява природните ресурси, ще създава устойчив бизнес и ще намира решения на климатичните предизвикателства?
Бъдещето има нужда от подготвени специалисти, които съчетават знания, технологии и предприемаческо мислене. Именно към това е насочено образованието в Аграрния университет – Пловдив.
С над 80 години академична история университетът е единственият специализиран държавен университет в България в областта на аграрните науки. Днес той съчетава традициите с иновациите, практическото обучение и международното сътрудничество.
Три първи места – доказателство за качество
Изборът на университет е важна инвестиция в бъдещето. Затова качеството на образованието има значение.
Аграрният университет – Пловдив заема първо място в България в три професионални направления – „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ според Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г.
Високите акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация – 9,82 за „Растениевъдство“ и 9,52 за „Растителна защита“ – са допълнително потвърждение за качеството на академичната подготовка.
Тези резултати стоят зад усилията на преподаватели, учени и специалисти, които подготвят следващото поколение професионалисти.
Много повече от земеделие – специалности с перспектива
Съвременното аграрно образование обединява природни науки, инженерни решения, дигитални технологии, икономика и управление.
За учебната 2027/2028 г. университетът предлага 13 бакалавърски специалности в 7 професионални направления.
Бъдещите студенти могат да избират между агрономство с различни специализации, растителна защита, зооинженерство, аграрно инженерство, екология и опазване на околната среда, биоикономика, бизнес икономика, икономика и управление на регионалното развитие и аграрен туризъм.
Сред интересните възможности е и специалността „Зооинженерство с информационни технологии“, която съчетава традиционната професионална подготовка с дигитални компетентности.
Така университетът предлага избор както на младите хора, които искат да работят с природата и живите системи, така и на тези, които се интересуват от технологии, предприемачество, управление и устойчиво развитие.
Знанията оживяват извън аудиторията
В Аграрния университет практиката е съществена част от обучението.
Студентите разполагат със специализирани лаборатории, научноизследователски центрове, модерна експериментална винарска изба и 185 хектара учебно-опитна база, където могат да прилагат наученото в реална среда.
Над 220 висококвалифицирани преподаватели съчетават академичните знания с практическия опит и научните изследвания.
Партньорствата с компании и професионални организации създават възможности за стажове, стипендии и контакти с бъдещи работодатели.
Така студентите не само придобиват знания, но и развиват умения, които могат да използват в професионалната си реализация.
Дигитални технологии, зелена икономика и устойчиво развитие
Съвременното земеделие се променя бързо. Дигитализацията, интелигентните технологии и устойчивото управление на ресурсите откриват нови професионални възможности.
Аграрният университет развива обучение в области като дигитализация на растениевъдството и животновъдството, интелигентни технологии в земеделието, хидропонни технологии, биоикономика и устойчиво природоползване.
Тези направления намират място и в магистърското обучение, което предлага 32 програми за професионална специализация и надграждане на знанията. Сред тях са:
- „Интелигентни технологии в земеделието“
- „Дигитализация и управление на растениевъдството“
- „Дигитализация на животновъдството“,
- „Електронна търговия“,
- „Аграрен маркетинг“,
- „Финансов мениджмънт и счетоводство“,
- „Инженерна екология“ и международната магистърска програма „Растителна защита“ (Plant Medicine).
От Пловдив към Европа – образование без граници
Студентските години са време за нови знания, приятелства и откриване на света.
Като част от европейския университетски алианс UNIgreen Аграрният университет – Пловдив участва в международно академично сътрудничество, насочено към устойчивото развитие, зелените технологии и иновациите.
Чрез програма Erasmus+ студентите имат възможности за обучение и стажове в над 100 европейски университета и компании в повече от 30 държави.
Международният опит помага за усъвършенстване на езиковите умения, създаване на професионални контакти и придобиване на нови перспективи за развитие.
Университетът е и общност
Изборът на висше училище не е само избор на специалност. Той е избор на среда, приятелства и възможности за личностно развитие.
Аграрният университет предлага активен студентски живот, спортни, културни и обществени инициативи и общуване със студенти от различни държави.
Тук академичните традиции се срещат с енергията на младите хора и стремежа им да създават бъдещето.
Направи следващата крачка
Независимо дали мечтаеш за кариера в науката, технологиите, бизнеса, инженерството, екологията или устойчивото производство на храни, Аграрният университет – Пловдив ти дава възможност да намериш своя път.