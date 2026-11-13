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Българин постави нов световен рекорд на Гинес - изтегли 44 тонен самолет за 23 секунди

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Рекордът е осъществен на Летище "Васил Левски" - София
Рекордът е осъществен на Летище "Васил Левски" - София

Българският тежкоатлет Христо Мусков премести самолет „Еърбъс А320", който тежи над 44 тона на разстояние от 20 метра за 23 секунди.  С това постижение на летище "Васил Левски" Мусков подобри световния рекорд на „Гинес" за изтегляне на самолет.

Самолетът, който тежи 44 460 килограма, беше измерен час преди официалния опит съгласно изискванията на „Гинес". Предишният рекорд за изтегляне на самолет от този модел е поставен на 28 февруари 2021 г. във Великобритания. Тогава Марк Джийнс (Mark Jeanes) е преместил самолет с тегло над 40 тона на същото разстояние от 20 метра за 31,3 секунди, пише БТА.

 Преди опита е имало силен вятър, който впоследствие е утихнал, а това е позволило рекордът да бъде подобрен. По думите му по време на тренировка е успял да извърши тегленето за 24 секунди и е бил уверен във възможностите си, казва през медиите Мусков.

Заедно с екипа си той обмисля нови предизвикателства догодина, сред които подобряване на още един или два рекорда на „Гинес" за теглене на автомобили. Има идея  и да изтегли плавателен съд с тегло между 150 и 200 тона от седнало положение. Възможни места за осъществяване на опита са пристанищата във Варна и Бургас.

Рекордът е осъществен на Летище "Васил Левски" - София

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