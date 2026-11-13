Инвестиционната компания „Изток Плаза Инвест“ ООД -собственик на емблематичния за София терен на бившия ИПК „Родина“ отправи официално предупреждение с отворено писмо към гражданите и бизнеса, за потенциален риск от измами с недвижими имоти, свързани с проекта й, който се реализира на терена -„Родина Резидънс“ (Rodina Residence). Поводът е установеният уебсайт rodinaresidence.bg, който неправомерно използва името, информацията и публичната идентичност на реалния инвестиционен обект.

От дружеството-собственик категорично заявяват, че посоченият сайт не е създаден, одобрен или упълномощен от тях. В него се разпространява фалшива, невярна и подвеждаща информация, а чрез вградена контактна форма се събират запитвания за несъществуващи към момента оферти за продажба, което създава реални предпоставки за заблуда на потребителите и потенциални финансови злоупотреби.

„Изток Плаза Инвест“ подчертава, че към настоящия момент не е обявявала официално начало на продажбите на имоти в „Родина Резидънс“, не са публикували ценови офери и въпросният сайт или негови представители НЕ СА оторизирани да осъществяват търговска комуникация или да събират лични данни от името на инвеститора. Компанията не носи отговорност за действия-продажби или предоставяне на лича информация, чрез неоторизираната страница.

За да защити правата си и интересите на бъдещите клиенти, компанията вече е подала официална жалба до отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с искане за незабавна проверка и предприемане на действия от компетентните органи. Паралелно с това „Изток Плаза Инвест“ са информирали и водещите агенции за недвижими имоти в страната за риска от разпространение на фалшиви оферти за апартаменти и търговски площи от мними представители на инвеститора, които могат неправомерно да се представят за представители или партньори на компанията.

От „Изток Плаза Инвест“ призовават всеки, който е получил оферта, покана за плащане или каквато и да е комуникация от лица, представящи се за представители на фирмата във връзка с проекта „Родина Резидънс“, незабавно да провери автентичността на информацията директно с компанията на посочените официални контакти: