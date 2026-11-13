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Йотова заминава за Камбоджа за срещата на върха на Франкофонията

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Илияна Йотова СНИМКА: БНТ / Десислава Кулелиева
Илияна Йотова СНИМКА: БНТ / Десислава Кулелиева

Президентът Илияна Йотова заминава на посещение в Кралство Камбоджа, където ще представлява България на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията. Темата на срещата в Пном Пен, която се открива на 15 ноември, е „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност". Форумът цели да призове участващите държавни и правителствени ръководители да насърчат диалога, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие в полза за всички, информираха от президентската пресслужба. 

Българският държавен глава ще направи изказвания в рамките на откриващата пленарна сесия и на закрита среща на държавните и правителствените ръководители под надслов „Укрепване на мира: Колективен проект, който отчита разнообразието на нашите силни страни".

В камбоджанската столица са планирани срещи на президента Илияна Йотова с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Лиуз Мушикивабо, с президента на Социалистическа република Виетнам То Лам, както и с камбоджански граждани, завършили висшето си образование в България и заемащи ръководни позиции в различни сфери.

България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г. и е водещ неин партньор в Източна и Централна Европа. В организацията членуват 90 държави.

Илияна Йотова СНИМКА: БНТ / Десислава Кулелиева

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