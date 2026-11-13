С официално събитие на 12.11.26 г. беше открит новоизграденият Дом за стари хора в Ловеч. Проектът е на обща стойност 1 077 361,28 евро, осигурени на 100% като безвъзмездно финансиране. В обновената сграда ще бъде преместена социалната услуга от Дом за стари хора "Върбовка".

В своето изказване кметът на Община Ловеч Страцимир Петков каза:

„Зад този проект стоят наистина големи усилия. Първо - да бъде изпълнен в срок, средствата да бъдат верифицирани, и трето - да бъде изпълнен качествено. Тези усилия са на проектантите, изпълнителите, не на последно място - на екипа за управление на проекта към Общината, разбира се, и на фирмата, която изпълни проекта. Всичко това ни даде възможност да усвоим 100% безвъзмездна финансова помощ, на стойност 1 077 361,28 евро по Плана за възстановяване и устойчивост, по който в Ловеч има 19 обекта.", заяви кметът.

Той благодари на всички, участвали в подготовката и изпълнението на проекта, на екипа на Общината и на служителите на социалната услуга, които ежедневно се грижат за потребителите и пожела на бъдещите обитатели здраве, спокойствие и повече хубави дни в обновения дом.

Ремонтът, преустройството и доставката на ново оборудване и обзавеждане са реализирани по проект "Извършване на основен ремонт, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване и обзавеждане с цел реформиране на съществуващ дом за стари хора в гр. Ловеч" на Община Ловеч, финансиран със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на проекта бяха извършени мащабни ремонтни дейности на третия, четвъртия и петия етаж, както и на покрива на сградата. Поставени са нова топло- и хидроизолация на покрива и топлоизолация на външните стени. Изцяло е подменена дограмата на трите етажа, както и външните и вътрешните врати.

За осигуряване на по-добра достъпност са изградени външен болничен асансьор и рампа, а съществуващият вътрешен асансьор е подменен. Монтирана е и външна аварийна метална стълба.

На третия етаж са обособени помещения за индивидуална работа с потребителите и срещи с техните близки, както и кабинети за трудотерапевт, директор и социален работник.

На четвъртия етаж са оформени стаи за потребителите и общо помещение, съчетаващо дневна и трапезария с капацитет за всички 30 обитатели. То разполага с кухненски бокс и места за почивка и четене. Обособен е и нов лекарски кабинет, както и помещения за пране, сушене и сортиране на дрехите.

Извършените дейности включват още полагане на нови настилки, боядисване на стените и цялостно обновяване на обзавеждането. Доставени са специализирани медицински легла, бяла техника и мебели, а за дворното пространство са осигурени маси за шах и пейки.