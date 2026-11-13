Опозицията иска извинение от зам.-шефа на парламента Иван Ангелов, нарекъл я "агонизиращо животно с отпаднала необходимост"

Извинение от заместник-председателя на парламента Иван Ангелов от "Прогресивна България" поискаха някои от опозиционните партии. Причината са грубите му думи към опозицията в интервю за сутрешния блок на БНТ.

"Тази истеризация, която наблюдаваме от страна на опозицията, говори единствено и само за безсилие и безпомощност от тяхна страна в конкретната политическа ситуация. Държат се като едно, бих ги определил като ранено смъртоносно животно, което в своята предсмъртна агония, седящо в или зад паравана на една фасадна демокрация, се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост и да се върне на политическата сцена", каза Ангелов за колегите си. Водещите на предаването реагираха и го попитаха удачно ли е заместник-председател на Народното събрание да говори по този начин, а той обясни, че "просто сравнява". Изразът "отпаднала необходимост" за опозицията първо беше използван от вицепремиера Иво Христов в деня след клетвата на новото правителство. И тогава от опозицията реагираха остро, но Христов нито се извини, нито обясни думите си.

В парламента първата реакция дойде от "Демократична България". Съпредседателят им Божидар Божанов поиска извинение от Ангелов не към самите партии, а към избирателите им, и посъветва управляващите да спрат да слушат "глупостите на Иво Христов, които им пише на листчета". "Ясно е, че той е техният основен пропагандист. Само че постоянно да се оправдаваш с опозицията не издава сила, а слабост и неможачество. Вместо те смирено да приемат критиката, която е легитимна, да поправят тези неща както стана с пенсиите и ракията, те излизат и обвиняват опозицията. Тя е тук, за да ви коригира глупостите и да ви държи в правия път", каза Божанов.

"България е имала парламент без опозиция преди 1989 г. Само че от тогава нещата се промениха и опозицията я избират българските граждани. Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета "Радев" опозицията е неудобна и не им трябва, но трябва да се научат, че демокрацията се гради на действията на управляващите и на позицията, която е не по-малко важна", коментира и Даниел Митов от ГЕРБ.