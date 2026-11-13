Илхан Кючюк: Геополитиката не търпи вакуум - ако Европа не решава, други ще решават вместо нея

„Бъдещето на Европа не е даденост, то въпрос на политическа воля, лидерство и смели решения." Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк от „Обнови Европа" по време на публична лекция пред студенти и преподаватели в Бургаския свободен университет.

Темата на публичната лекция е „Quo Vadis, Europa?" - накъде върви Европа в новия световен ред?, като постави във фокуса на дискусията глобалните геополитически трансформации, бъдещето на Европейския съюз и динамиката в триъгълника Европа - САЩ - Китай.

Според евродепутата от „Обнови Европа" Илхан Кючюк днес Старият континент е изправен пред съдбовен стратегически избор. „Дали ЕС ще продължи да функционира като съюз на национални държави, често парализиран от разнопосочни интереси, или ще намери политическата воля да се превърне в реален геополитически фактор.", подчерта той. Илхан Кючюк се срещна със студенти. Снимка: Пресцентър

„Не можем да говорим за силна Европа, ако не променим начина, по който вземаме решения. Не можем да претендираме за стратегическа автономност, ако нямаме обща визия за сигурността, отбраната и външната политика", заяви Илхан Кючюк.

В анализа си за международната среда Кючюк обърна специално внимание и на трансформациите отвъд Океана. Той посочи, че демографските процеси, новите политически реалности и нарастващото влияние на латиноамериканската общност оформят различна американска идентичност, което неминуемо променя и външнополитическите приоритети на Вашингтон. Същевременно засилващата се конкуренция с Китай изисква от ЕС стратегическо мислене и решителност.

Като ключово условие за успешното позициониране на Съюза в новия световен ред Илхан Кючюк изтъкна необходимостта от ново поколение политически лидери - хора с визия, смелост и амбиция да отстояват мястото на Европа на световната сцена. „Геополитиката не оставя вакуум. Ако Европа не участва във вземането на решения, други ще ги вземат вместо нея", предупреди той.

В края на срещата евродепутатът изрази своята благодарност към ректора на проф. д-р Милен Балтов, ръководството на Бургаския свободен университет за поканата, гостоприемството и възможността да проведе този откровен диалог с младите хора и академичните среди, както и на доц. д-р Хасан Азис за инициативата. Сътрудничеството между Бургаския свободен университет и Европейския парламент ще продължи активно и в бъдеще.