Илхан Кючюк: Геополитиката не търпи вакуум - ако Европа не решава, други ще решават вместо нея

„Бъдещето на Европа не е даденост, то въпрос на политическа воля, лидерство и смели решения." Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк от „Обнови Европа" по време на публична лекция пред студенти и преподаватели в Бургаския свободен университет.
Темата на публичната лекция е „Quo Vadis, Europa?" - накъде върви Европа в новия световен ред?, като постави във фокуса на дискусията глобалните геополитически трансформации, бъдещето на Европейския съюз и динамиката в триъгълника Европа - САЩ - Китай.
Според евродепутата от „Обнови Европа" Илхан Кючюк днес Старият континент е изправен пред съдбовен стратегически избор. „Дали ЕС ще продължи да функционира като съюз на национални държави, често парализиран от разнопосочни интереси, или ще намери политическата воля да се превърне в реален геополитически фактор.", подчерта той.
„Не можем да говорим за силна Европа, ако не променим начина, по който вземаме решения. Не можем да претендираме за стратегическа автономност, ако нямаме обща визия за сигурността, отбраната и външната политика", заяви Илхан Кючюк.
В анализа си за международната среда Кючюк обърна специално внимание и на трансформациите отвъд Океана. Той посочи, че демографските процеси, новите политически реалности и нарастващото влияние на латиноамериканската общност оформят различна американска идентичност, което неминуемо променя и външнополитическите приоритети на Вашингтон. Същевременно засилващата се конкуренция с Китай изисква от ЕС стратегическо мислене и решителност.
Като ключово условие за успешното позициониране на Съюза в новия световен ред Илхан Кючюк изтъкна необходимостта от ново поколение политически лидери - хора с визия, смелост и амбиция да отстояват мястото на Европа на световната сцена. „Геополитиката не оставя вакуум. Ако Европа не участва във вземането на решения, други ще ги вземат вместо нея", предупреди той.
В края на срещата евродепутатът изрази своята благодарност към ректора на проф. д-р Милен Балтов, ръководството на Бургаския свободен университет за поканата, гостоприемството и възможността да проведе този откровен диалог с младите хора и академичните среди, както и на доц. д-р Хасан Азис за инициативата. Сътрудничеството между Бургаския свободен университет и Европейския парламент ще продължи активно и в бъдеще.