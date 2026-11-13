Вижте седмичния отчет на община Русе

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Седмичен отчет за дейността на общинската администравия в Русе 9 - 13 ноември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

Положена бе нова асфалтова настилка на прилежащия тротоар към ул. „Измаил";

Стартираха дейности по неотложен авариен ремонт на разрушения на пътна настилка на места по протежение на бул. „България";

Продължават дейностите по обновяване на пешеходни алеи на пл. „Васил Левски" - пред сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, приключиха работите по полагането на настилка от тротоарни плочи и започна изграждането на ново алейно осветление /полагане на подземна тръбна кабелна захранваща мрежа и направа на бетонни фундаменти за стълбовете за осветление/;

Положена бе хоризонталната напречна и надлъжна пътна маркировка по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Васил Левски", ул. „Филип Станиславов, ул. „Духовно възраждане", както и на места с различен режим на паркиране на автомобили по пл. „Възрожденски" /до бл. „Ирена"/, бул. „Липник" /до вх. А на бл. „Чавдар войвода"/, бул. "Христо Ботев" /локалното платно след ул. „Студен кладенец"/, ул. „Бистрица" 22/, ул. „Драган Цанков" /до вх. „А" на бл. „Еделвайс", ул. „Митрополит Григорий" /пред вх. Б на жил. блок „Родина"/, ул. „Плевен" /№1/, ул. „Петко Каравелов" /пред бл. „Дея"/, ул. „Чипровци", пред вх. „Б" на бл. „Васил Левски", пред вх. „Б" на бл. „206" и вх. „7" на бл. „212" в кв. „Чародейка – Г – Юг";

Боядисани бяха корозирали стълбове за улично осветление по ул. „Шипка" и ул. „Чипровци", както и външни предпазни парапети към покрития пешеходен надлез над бул. „България";

Продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3 – положени бяха клинкерни бордюри и паважна настилка по новоизграждащите се алеи;

Приключиха дейностите по полагане на нова бетонова настилка на тротоарните площи около бл. „Верила" в кв. „Родина" 1. Предстои почистване и извозване на строителните отпадъци в района на строежа, както и запръстяване на зелените площи с хумусна почва;

Продължават строителните дейности по благоустройство на пространството по ул. „Кап. лейт. Евстати Винаров" - между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда;

Извършен бе ремонт на разрушени оттоци за повърхностни води по бул. „Гоце Делчев", ул. „Свети Димитър Басарбовски" и ул. „Янтра";

Извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Братя Обретенови", ул. „Доростол" /срещо автобусната спирка да ПГ по механотехника/, ул. „Изгрев", ул. „Шипка" и по главната улична мрежа на Николово;

Отстранени бяха опасни пропадания по бул. „Тутракан", ул. „Мария Луиза" до вх. „Д" на бл. „Аксаков" и ул. „Йордан Йовков" в кв. „Средна кула";

Извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „България", бул. „Христо Ботев", ул. „Даме Груев", ул. „Нови Сад", ул. „Околчица" /до бл. „85"/, ул. „Стрешер планина", ул. „Студентска", ул. „Тодор Икономов", ул. „Кадин мост", ул. „Рига" 8 /до бл. „Ния"/, както и по уличната мрежа на Мартен;

Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Възрожденски" в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Българска роза", бл. „Чавдар войвода" в кв. „Здравец - Изток" и бл. „11", бл. „12" и бл. „44" в кв. „Дружба" 3;

Монтирани бяха 7 нови и бяха възстановени 6 увредени знака за вертикална пътна сигнализация за организация на движението и паркирането на различни места в града;

Изработени бяха 30 нови светлоотразителни пътни знаци и указателни табели;

Извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Трети март" с ул. „Росица" и ул. „Борисова" с ул. „Константин Иречек";

Подменени бяха 35 увредени стационарни метални антипаркинг стълбчета по ул. „Згориград" и ул. „Петрохан";

Продължават информационните срещи по проекта за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с модерни, високоефективни екологични алтернативи ще се проведат от 6 до 9 октомври. Те се организират по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!" на Програма „Околна среда" 2021-2027 г. Проведени бяха срещи в Пенсионерски клуб „Дружба" в кв. „Дружба 3", в Пенсионерския клуб в Бъзън, в Пенсионерския клуб в Долно Абланово, в Областния съвет на Българския червен кръст на ул. „Плиска" и в кметството на Хотанца;

Продължава приемът на документи за безплатна подмяна на отоплителни уреди по проект „За по-чист въздух", за който продължава подаването на заявления за пелетни котли;

В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени - 15, извършена бе кастрация на 14 кучета и ваксинация на 19 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

изготвено бе проектно предложение за Националния културен календар за 2027 г. на Министерството на културата;

съгласувани бяха договорите с Министерството на културата за финансово подпомагане на Драматичния театър „Сава Огнянов", Държавна опера – Русе и Държавния куклен театър със средства от общинския бюджет;

извършена бе подготовка на събитията по проекта, финансиран от Министерството на културата по Националния културен календар за 2026 г., проведени бяха работни срещи с екипа на проекта, подготвени бяха договори за реализацията на дейностите

приети бяха план-програмите за дейността на читалищата през 2027 г.;

приети бяха отчети на проектите, реализирани по Програма „Култура" 2026 г.;

продължава подготовката на Коледното надиграване и Новогодишния концерт на Община Русе;

продължава съдействието за реализацията на събитията от Есенния салон на изкуствата 2026;

взето бе участие в работата на комисията за отдаване под наем на общински помещения, разглеждане на постъпили предложения и участие в обсъждането и вземането на решения съгласно действащата нормативна уредба;

обявени бяха свободните места в детските градини на територията на община Русе;

взето бе участие в изложбата „Творчеството няма граници", организирана в рамките на проект „Живот без граници" на Сдружение „Теосис", с цел популяризиране на творческите способности и насърчаване на приобщаването и равните възможности.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

обработени бяха 5 заявления на кандидати-потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги", като бяха върнати 4 ремонтирани индивидуални устройства за дистанционно събиране на данни за здравословното състояние на потребителя;

взето бе участие в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

проведена бе индивидуална работа по постъпили сигнали от граждани и институции, касаещи лица в риск. По всеки конкретен случай бяха извършени необходимите проучвания, консултации и координация със съответните компетентни институции, като бяха предприети адекватни мерки съобразно установените потребности. На две от лицата бе оказано съдействие за организиране и осигуряване на продължаващо лечение поради влошено здравословно състояние;

консултирани бяха 8 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 8 домашни посещения, проведени бяха 14 телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети, обработени бяха 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

обработени бяха 10 заявления за лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 27 лица по въпроси, касаещи издаване на удостоверения, служебни бележки и други счетоводни документи;

по програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от ДГ "Пролет" и ДГ "Синчец";

извършени бяха планирани проверки на здравни кабинети в училища в общината;

по Националната програма „От връстници за връстници" бе проведена една сесия в 8. клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов". Проведена бе сесия с ученици от 7. клас в СУПНЕ „Фридрих Шилер" на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества". По програмата „Предпазване на младите хора от престъпления" бе реализирана среща с две паралелки на 12. клас от ПГ „Недка Ив. Лазарова" на тема „Превенция на наркотичните вещества";

по програмата по селективна превенция „Спорт за свободен живот" бe проведена спортна тренировка с 8 деца;

по Националната програма „Кодово име: Живот" бяха проведени 5 сесии с ученици от 5. до 7. клас от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и ОУ „Отец Паисий". Проведено бе обучение на училищни специалисти от шест средни училища от Русе, Ветово и с. Смирненски по Националната програма „Кодово име: Живот";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула", кв. „Селеметя" и кв. „Чародейка", като консултираха 29 лица за безплатните противогрипни ваксини за деца, 7 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и 17 мъже за безплатни скрининг тестове за диагностициране на сънна апнея. На 18 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и за провеждане на медицински прегледи;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 8, 12 и 15. В Детски ясли 1 и 12 бяха проследени двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации, като бе осъществено и насочване активността и общуването в желаната посока. В Детски ясли 1, 8 и 12 бяха проведени занимания за стимулиране на сензорната система, в които бяха включени и специалистите от яслите. В Детски ясли 1, 5, 6 и 16 бяха проведени тематични екипни срещи със специалистите от яслите;

на 13 ноември бе взето участие в кръгла маса, посветена на ранното детство, потребностите на децата и семействата и възможностите за по-добра подкрепа на местно и национално ниво, като част от проекта „Обществен договор за ранното детство". Проектът се изпълнява от Фондация „За нашите деца" в партньорство със Сдружение „Еквилибриум" – Русе и Сдружение „Свободен младежки център" – Видин. Асоцииран партньор е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Проектът се реализира с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, Механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност (МГАП) 2024–2029;

изготвени бяха 32 карти за хора с трайни увреждания;

до момента са издадени 52 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2027 г.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

приключи подмяната на напукани стъкла по пана на пешеходния надлез между кв. "Родина 3" и кв. "Чародейка - Север";

подготвят се документите за започване на основния ремонт на общинската пътна мрежа, обхващаща общински път RSE 1051 - от Долно Абланово с. Ново село, който не включва територията на населените места. Инвестиционният проект бе изготвен и предаден от изпълнителя, извършват се необходимите процедури по съгласуването му със съответните компетентни институции;

започна изпълнението на основен ремонт и реконструкция на правоъгълния фонтан пред сградата на Община Русе, извършени бяха дейности по демонтаж и полагане на новите тръбопроводи, както и подготовка за изкопните работи;

продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изграждането на два нови корпуса за домуващи в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев" - до „Печатни платки", положени бяха новите ВиК тръби, канали, ремонтирани бяха тавани и стени;

продължава текущият ремонт на сградата на Пенсионерския клуб в Просена, извършена бе подготовка за полагане на водоплътни бетонови тротоари около сградата, подмазване на билни капаци по покрива, подмяна на дограми и вътрешни ремонтни дейности;

възложена бе реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на Просена, инвестиционният проект бе предаден от изпълнителя, предстои приключване на процедурите по съгласуването му със съответните компетентни институции;

извършени бяха 14 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

съставени бяха два констативни акта за преместваеми обекти и два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на съобщаване на заинтересованите лица.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 11 и 12 ноември бе проведено съвместно заседание на Постоянните комисии по стратегическо развитие на местното самоуправление, бюджет и финанси и европейски и национални фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В заседанието участва Ивайло Кадишев – заместник-председател на Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти и директор на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти" в Община Русе. Сред основните теми в дневния ред бяха финансовата децентрализация и бюджетните приоритети на общините за 2027 г., новото райониране и стратегическите документи за регионално и общинско развитие, изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и напредъкът по програмите, финансирани от европейските фондове за периода 2021–2027 г.;

проведен бе ексклузивен фотографски семинар на тема „Професионалната фотография и нещата, за които никой не говори" с лектор Любомир Асенов. С повече от две десетилетия активна практика той е основател на водещата фотоагенция LAP.bg, която вече над 13 г. задава стандартите в отразяването на ключови спортни събития. Той е и единственият български фотограф с постоянен, дългогодишен достъп и акредитация за събитията от Формула 1, Формула 2 и Формула 3. Неговият обектив е улавял емоциите от Олимпийските игри в Токио и Париж, световни първенства по лека атлетика, тенис и волейбол, което му носи и престижното признание в топ 15 на спортните фотографи в света от международната асоциация AIPS (Международната асоциация на спортната преса);

на церемония в Доходното здание бяха отличени авторите на най-добрите фотографии в седмото издание на Националния фото и видео конкурс „Обичаме Русе". Тази година в инициативата, организирана от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух", се включиха 60 автори с над 400 фотографии, представящи различни гледни точки към града, неговите хора, събития и забележителности;

издадени бяха 4 разрешения за ползване на място на открито върху терен – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, 10 заповеди за категоризация на обекти и 3 регистрации на апартаменти за гости;

организирана бе процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост, който ще се проведе на 7 декември, като тръжна документация може да бъде закупена от 16 до 27 ноември;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

проведен бе финалният първи етап от Общинските ученически спортни игри по футбол за 11 - 12 клас, сезон 2026-2027;

проведени бяха Общинските ученически спортни игри по волейбол и баскетбол за 11 - 12 клас;

извършени бяха дейности по организацията на церемонията „Спортист на годината – 2026";

оказано бе съдействие за провеждането на Международния турнир по спортни танци в памет на Иван Деспотов, който ще се проведе на 14 и 15 ноември в зала „Арена";

оказано бе съдействие за провеждане на шахматен турнир за хора с увреждания и на държавно първенство по карате, организирано от Българската федерация по карате;

продължават дейностите по подготовка на трасето и изграждане на водоземно съоръжение на мотополигон „Моргуля";

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи за момчета и девойки и на Градския стадион за провеждане на футболни срещи;

извършени бяха текущи ремонтни дейности на Общинската тенис база в Парка на младежта, като след това обектът бе затворен за зимния период;

заместник-кметът на Борислав Рачев и директорът на Международния младежки център Красимира Николаева взеха участие в първата Национална среща „Младежките центрове и общините", организирана от Министерството на младежта и спорта съвместно с Министерството на образованието и науката. Форумът събра представители на младежки центрове и общини от цялата страна с цел насърчаване на активния диалог, обмена на добри практики и подобряване на взаимодействието между институциите в подкрепа на младите хора;

хор "Свети Георги Победоносец" взе участие в тържественото богослужение за празника на русенския храм „Свети Архангел Михаил" в кв. „Здравец". Младите хористи с диригент Иван Русев изпълниха църковни песнопения;

Международният младежки център представи инициативата „Мобилен хъб" в село Сандрово. Посещението беше част от усилията за разширяване на обхвата на младежките дейности и осигуряване на по-добър достъп до възможностите на центъра за младите хора от малките населени места. В рамките на посещението бяха проведени разговори с представители на местната общност, по време на които беше представена инициативата и бяха обсъдени възможностите за достигане до повече млади хора от Сандрово и съседните населени места. Акцент беше поставен върху необходимостта от познаване на техните интереси, потребности и очаквания, както и върху създаването на условия за по-активното им участие в младежки инициативи. Мобилният хъб има за цел да доближи дейностите и ресурсите на Международния младежки център до младите хора извън града, като насърчава тяхната информираност, активност и включване в обществения живот.

Международният младежки център постави началото на инициативата „Симулация на Общински съвет – Русе" с първа въвеждаща обучителна среща, посветена на местното самоуправление, ролята на Общинския съвет и възможностите за участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Участниците се запознаха със структурата на общинското управление, функциите и правомощията на Общинския съвет, както и с ролята на кмета и постоянните комисии. Специално внимание бе отделено на демократичното участие, гражданската активност и значението на младите хора като активни участници в развитието на местната общност. Дейността на Общинския съвет представи старши експертът „Връзки с обществеността" в местния парламент Галина Георгиева, която запозна младежите с работата на институцията и начина, по който се обсъждат и приемат решения. Участниците бяха разделени на 4 работни групи. Всяка от тях обсъди актуални проблеми и предизвикателства, които засягат младите хора и развитието на града, и формулира теми, върху които иска да работи в рамките на предстоящата симулация;

започна подготовката за предстоящите коледни концерти.