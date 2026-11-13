Терзиев внесе за трети път искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Докладът на кмета на София Васил Терзиев за независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на „Топлофикация София" е включен в дневния ред на Столичния общински съвет за заседанието на 19 ноември. Това е третият път, в който предложението предстои да бъде разгледано, след като досега на два пъти беше отлагано.

„Благодаря на председателя Цветомир Петров. Приемам това като важен сигнал, че има готовност най-после да започнем сериозния разговор за бъдещето на дружеството", заяви Терзиев.

Докладът предвижда независима оценка на техническото и финансовото състояние на „Топлофикация София", натрупаните задължения, необходимите инвестиции и възможните сценарии за устойчивото развитие на дружеството. Целта е да се създаде обективна основа за стратегически решения, включително за цялостно преструктуриране и финансово оздравяване.

Предложението беше внесено първоначално през декември 2025 г., когато разглеждането му беше отложено в комисиите на СОС. През януари 2026 г. кметът отново настоя за придвижването му, а през юни подчерта необходимостта от независим анализ като условие за вземането на дългосрочни решения. Въпреки последвалите обсъждания и повторното отлагане, досега не е даден ход на предложения експертен процес.

Необходимостта от спешни стратегически решения се потвърждава от задълбочаващата се финансова криза на дружеството. Към ноември 2026 г. задълженията на „Топлофикация София" само към „Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. От 2010 г. насам този дълг се е увеличил с над 1,1 млрд. евро. Допълнителен натиск оказват високите лихви по натрупаните задължения, които при определени споразумения достигат над 16% годишно. Така значителен финансов ресурс отива за обслужване на стари дългове вместо за модернизация на инфраструктурата и подобряване на услугата.

Кметът припомни, че днешното състояние на „Топлофикация София" е резултат от десетилетия отлагани решения, безстопанственост и натрупване на задължения.

Според кмета независимият анализ трябва да постави началото и на разговор с държавата за преструктуриране на задълженията. Основните кредитори на „Топлофикация София" са държавни дружества, поради което намирането на устойчиво решение изисква съвместни действия.

„Трябва да намерим устойчив начин за уреждане на задълженията, който да позволи на дружеството да инвестира в инфраструктурата си и да предоставя надеждна услуга на социално поносима цена", посочи кметът.

Терзиев призова общинските съветници да проявят далновидност, решителност и отговорност при разглеждането на доклада, като подчерта, че решенията за бъдещето на дружеството ще имат последствия за София десетилетия напред.

„На 19 ноември имаме възможност да направим важна крачка. Надявам се да я направим заедно", завърши кметът на София.

"На следващото заседание на Столичния общински съвет имаме шанс да сложим край на дългогодишното бездействие около „Топлофикация София". Очаквам сега колегите общински съветници да подходят отговорно към проблема, защото нямаме право на повече отлагане и замитане под килима. Без обективна и професионална оценка не можем да проведем сериозния и неизбежен разговор с държавата като основен кредитор. Не можем и да планираме цялостното финансово оздравяване и модернизация на дружеството, така че то да предоставя сигурна услуга на поносима цена. Като председател на градския парламент апелирам колегите от всички политически групи за разум и грижа към столичани. Проблемите, трупани с десетилетия, не се решават с популизъм, а с факти, прозрачност и смелост да вземем правилните решения за бъдещето на София", написа във фейсбук председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

В дневния ред на СОС има и още 2 доклада, свързани с "Топлофикация София". Единият е на "Спаси София" с искане за извършване на външен технически одит на инфраструктурата и състоянието на топлопреносната мрежа на "Топлофикация София". Другият е на "Синя София", които предлагат създаване на работна група, която да разработи конкретни предложения за условия и правила за обявяване на конкурс за концесиониране на столичната топлофикационна инфраструктура.