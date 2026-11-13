4 коли са пострадали от паднали клони в Добрич

Вятърът в град Добрич в обедните часове е бил 16 м/сек или 58 км/ч, съобщават от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич. „Вятърът е на пориви, което създава допълнителни проблеми", добавят оттам. Специалистите уточняват, че вятърът над 14 м/сек се води опасен.

Клони продължават да падат в Добрич и в часовете след обяд – на улицата, върху покриви, върху автомобили, съобщават граждани в социалните мрежи. Според информация от от общината, постъпилите сигнали са 7. Два от сигналите са за паднали дървета по околовръстния път на Добрич.Общинските предприятия са в готовност да реагират на сигнали, добавят оттам.

До 15 часа в регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" /РД ПБЗН/ са постъпили 34 сигнала от град Добрич и от областта.

„На 15 от тях сме реагирали. Сигналите са основни за паднали клони от дървета. 10 са в Добрич, другите са от Шабла, Ген. Тошево и курорта „Албена". Отстранихме паднали клони по пътя между селата Паскалево и Росеново. Сигналите, които се отнасят до републиканската пътна мрежа, ги препращаме към Областното пътно управление", каза главен инспектор Тихомир Катранджиев от РД ПБЗН. Той добави, че 4 коли в Добрич са пострадали от паднали клони върху тях. „Най-често падат сухи клони или се откъсват по-слаби разклонения на дървета", споделят пожарникарите.