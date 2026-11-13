На брифинг в Община Шумен беше представено предложението за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2027 година. Документът е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и въз основа на план-сметката за необходимите средства за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на обществените територии.



Кметът на община Шумен проф. Христо Христов посочи, че по действащата нормативна уредба план-сметката за 2027 година трябва да бъде приета до 31 декември 2026 година, като предстои в рамките на деня да бъде качена за публично обсъждане на сайта на Общината. Той отбеляза, че предвиденият ресурс е изчислен по начин, по който да не е необходимо допълнително дофинансиране от местни средства, като допълни, че план-сметката е разработена на база на настоящата данъчна оценка.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова припомни, че на сесията на Общинския съвет – Шумен в края на месец октомври беше приет бюджетът на Общината за 2026 година и в него бяха заложени над 600 000 евро дофинансиране за дейност „Чистота“. Тя посочи, че за годишния си план Община Шумен е планирала 5 414 000 евро приходи от такса битови отпадъци, като към 31 октомври 2026 година те са събрани на 87%, или 4 696 000 евро. В отчета се посочват и разходите, направени за сметка на такса битови отпадъци, които са в размер на 5 112 000 евро, което показва, че тази дейност се нуждае от дофинансиране, обясни Десислава Петрова.

Главният експерт „Екология“ в община Шумен Живка Атанасова потвърди, че план-сметката трябва да покрива разходите, необходими за извършването на всички дейности, свързани с услугите по член 62 от Закона за местните данъци и такси – за сметосъбиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата в населените места. Тя посочи, че общият размер на план-сметката, който се предлага, е 7 648 552 евро.

Увеличението на план-сметката се дължи на предвиденото закупуване на контейнери и техника, актуализираните цени по новосключени договори за транспортиране и третиране на отпадъците в инсталацията в Езерово, поскъпването на горивата, изплащането на трудови възнаграждения и други разходи, обясниха експертите по време на брифинга.

Заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева подчерта, че докладната записка и план-сметката ще бъдат качени днес на сайта на Общината. Това дава право на всички граждани и юридически лица да отправят своите предложения по план-сметката в срок от 30 дни по имейл. Русева обясни също, че увеличението на данъчните оценки с 30% от догодина, което предвижда правителството, не се отнася до такса битови отпадъци, а само за данъка върху недвижимите имоти.

По време на брифинга стана ясно още, че изчисляването на ТБО на база ползвател или количество е въведено през 2026 година само в 15 общини от общо 265 в страната, които са сравнително малки.

Директорът на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ Юлиян Марков отбеляза, че в план-сметката за 2027 година са предвидени 15 000 евро за измиване на съдовете за сметосъбиране на място и 6 000 евро за закупуване на резервни части за ремонт и поддръжка на съдовете. Той подчерта, че благодарение на работилницата към предприятието са ремонтирани 600 съда за смет, с което на Общината са спестени около 600 000 лева за закупуване на нови.

Началникът на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в Община Шумен Ивелина Щерева посочи, че предложенията са разделени на две части – за града и за населените места в общината, като в предложението за града са включени и кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“.

През 2026 година за жилищните имоти, собственост на физически и юридически лица, текущата ставка е 1,99 промила. Новата ставка, която Общината предлага, е 2,63 промила. Предложената промяна за таксата за нежилищни имоти на предприятия и физически лица е от 5,39 на 7,12 промила.

На брифинга в Община Шумен присъстваха и кметове на населени места, които изразиха подкрепата си за увеличението на таксата за битови отпадъци, с което ще се повиши качеството на извършваните услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.

По време на срещата беше направена и съпоставка с промилите за ТБО в други общини, сходни по размер на Шумен, където жителите плащат до пет пъти по-висока ставка.

