Нанков: На всеки е ясно, че Шишков няма капацитет да се справи. Нещо повече - не спира да лъже

Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков атакува настоящия такъв Иван Шишков след трагедията на "Тракия", при която загинаха 12 души. Нанков разкрива, че още не е обявен режим на зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Ето какво пише бивши министър:

"Не съм мислел, че ще го кажа. Но да, прав беше Румен Радев - не е време за аматьори. Включително в голям и тежък ресор като този на МРРБ. Вече на всеки е ясно, че Шишков няма капацитет да се справи. Нещо повече - не спира да лъже. И гражданите, и колегите си в правителството, и премиера си.

След трагедията на магистрала "Тракия" стана ясно, че още не е обявен режим на зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Което е и причината пътищата да не се обезопасяват при лоши метеорологични условия като ниски температури (под 3 градуса), съчетани с гъста мъгла, овлажняване и обледяване на настилката. Със заповед на Шишков от август са забранени всякакви текущи ремонти, смяна на знаци, полагане на маркировка без негови изрични указания. Така че - и подготовка за зимата липсва.

Няколко дни преди трагедията на "Тракия" обаче, без да му мигне окото, Шишков отговаря на мой парламентарен въпрос, че "се предприемат необходимите действия за обезпечаване на дейностите по зимно поддържане, така че да бъдат осигурени условия за безопасно и безпрепятствено движение по републиканските пътища при зимни условия". Това ли са му действията? Прогресиращ цинизъм!

P.S. Към днешна дата все още няма обявен режим на зимно поддържане на пътищата."