Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов помогнал на Мегеров с информация за жертвата

Разпитали в училище малолетната дъщеря на Атанас Дечев, задържали за денонощие и съпругата му, твърди адвокат

Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев, подпомогнал Славчо Мегеров с информация за поведението на жертвата. Това обясни прокурорът Димитър Молев след края на заседанието на Окръжния съд в Пловдив, който постанови постоянен арест за 42-годишния мъж от Пазарджик. Мярката се гледаше при закрити врати.

На разпит в училището пък е било подложено едно от малолетните деца на Дечев, заяви адвокатът му Красимир Елдъров. Той добави, че съпругата на втория обвиняем също била задържана за 24 часа, за което имал документи. Прокуратурата вчера отрече това.

Съдът счете, че събраните по делото доказателства дават достатъчно основание Дечев да остане зад решетките. Съдията счита, че има опасност той да се укрие, ако бъде с по-лека мярка.

В последната си дума задържаният акцентирал, че е семеен с две малки деца и поискал домашен арест. Според Добрева обаче няма данни той да не може да остане зад решетките.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок.

По думите на прокурора Димитър Молев по делото предстои изготвяне на експертизи, анализ на събраните доказателства и търсене на нови. "Работата не е спряла от момента, в който стана ясно, че е убит Илиян Филипов. Засега нямаме данни за съпричастност на друго лице към разследваното престъпление, но това не означава, че не работим и в тази насока", добави прокурорът.

Адвокатът на обвиняемия Красимир Елдъров е категоричен, че няма достатъчно доказателства Дечев да остане зад решетките. "Чух за логистика, но е важно дали лицето знае какво е щяло да бъде извършено. А нито един от задържаните не дава обяснения. Преки свидетели няма на участието на моя клиент. А той самият казва: "Нямам общо с това обвинение", изтъкна защитникът. На този етап Атанас Дечев не отговаря никакви въпроси.

"След време когато разберат съответните служби кои други лица на тази дата са имали съпричастност към другия обвиняем, ще дойде още един обвиняем, което ще стига за организирана престъпна група", обясни Елдъров. Той посочи, че голяма част от разследването на убийството на Илиян Филипов са извършени от полицай, който починал.