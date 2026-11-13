Още един съучастник в група за ало измами у нас е задържан в Германия

По искане на Районната прокуратура в Добрич, бе определена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 40-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за участието му в седем телефонни измами, извършени в съучастие.

Общата стойност на причинените имуществени вреди е в големи размери и се равнява на 57 086,58 евро. По европейска заповед за арест П.И. беше задържан във Федерална Република Германия и предаден на българските власти за последващи действия с оглед ангажиране на наказателна отговорност и участието в съдебен процес.

Престъпленията, за които 40-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност, са извършени в периода от 12 юни до 7 август 2025 година в условията на продължавано престъпление. П.И. е участвал общо в седем телефонни измами като помагач. Той е част от групата на вече задържаните през 2024 г. и 2025 г. общо седем мъже - фактически извършители на телефонни измами.

Реализацията по разкриването на фактическите извършители на телефонни измами и техните помагачи стана възможна след сформирането на специален съвместен екип за разследване между българските и румънските власти, ръководен от прокурор Даниел Илиев от Районна прокуратура – Добрич, в който активно участват представители на сектор „Измами" при главна дирекция „Национална полиция" на МВР, полицейски служители от Областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново, прокурор от Прокуратурата към Съда в Букурещ и полицейски служители от румънската столица, със съдействието на SELEC.

В резултат на доброто взаимодействие на правораздавателните органи на двете държави На пострадалите от престъпленията до момента са възстановени над 70 000 евро и 145 000 лева - пари, отнети им в резултат от престъпната дейност на групата.

Определението на съда подлежи на въззивен контрол и може да бъде обжалвано в 3-дневен срок.