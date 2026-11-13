Община Шумен проведе среща с представители на строителните и надзорните фирми, които работят по изпълнението на Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

На срещата бяха представени извършените до момента дейности, актуалното състояние на проектите и получените указания от Българската банка за развитие (ББР).

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов посочи в началото, че забавянето на тази среща е в резултат на редица проблеми и въпроси, които е трябвало да бъдат решени на национално равнище. Той даде за пример прехвърлянето на финансирането от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Българската банка за развитие, както и други процеси, които вече са регулирани. Кметът посочи, че са ясни и новите условия, които ББР поставя, за да се продължи работата по санирането на многофамилните жилищни сгради.

В Община Шумен са получени писма от фирмите, извършващи строително-монтажните работи (СМР), с аргументи, които не позволяват продължаването на работата при настоящите условия. Секретарят на община Шумен Ирина Кьосева отбеляза, че от 17 обекта само за 3 няма заявен изричен отказ за продължаване на дейностите.

Към настоящия момент напълно завършени и с приключени процедури за приемане, издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и изцяло разплатени със средства от МРРБ, са три многофамилни жилищни сгради. Те се намират на следните адреси: бул. „Велики Преслав“ № 37 и № 39, бул. „Велики Преслав“ № 33А и № 33Б, ул. „Страхил Войвода“ № 1, 3, 5 и 7.

С разрешение за ползване, издадено от началника на РДНСК – Шумен, е и многофамилната жилищна сграда на бул. „Ришки проход“ № 18. За този обект изпълнителят изчаква окончателното изясняване на механизма и реда на плащането от страна на Българската банка за развитие.

По време на срещата беше представен и етапът на работа за останалите 16 обекта. Заместник-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова отбеляза, че според указанията, изпратени от ББР, при изпълнение на СМР дейностите на 50% може да започне процедура по междинно изплащане на средствата, което е със срок от 60 календарни дни. Сред тях попадат блоковете на ул. „Васил Априлов“ № 3, вх. 1, 2, 3 и 4, ул. „Марица“ № 24 и ж.к. „Херсон“, бл. № 8. На останалите локации все още не е достигната половината от изпълнението, за да се премине към извършване на междинно плащане.

Част от обектите нямат открити строителни площадки, като например тези на ул. „Софийско шосе“ № 6, ул. „Марица“ № 18 и ул. „Цар Освободител“ № 64. Предстои фирмите да вземат категорично решение дали ще започнат изпълнението на проектите.

На срещата присъстваха също председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, общински съветници и експерти от Общината, които изразиха своите притеснения и поставиха въпроси относно състоянието на домовете на гражданите, в чиито блокове ще продължи да се извършва дейност по саниране и през зимните месеци.

В края на срещата беше взето решение строителните фирми да изготвят необходимите справки, чрез които да се потърси възможност за индексация. Кметът отбеляза, че усилията ще бъдат насочени към реализиране на проектите за енергийно обновяване на 17-те блока. В тази връзка предстои да се изпрати писмо от Община Шумен до Министерството на финансите и Българската банка за развитие, което ще бъде представено и пред Националното сдружение на общините в България.

Срокът за изпълнението на проектите е до 31 декември 2029 година.