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Съдят жена за разпространие на фентанил и кокаин в София за над 260 000 евро

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Фентанил СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА
Фентанил СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Н. Н. за държане с цел разпространение на наркотични вещества в особено големи размери - фентанил и кокаин на стойност над 260 000 евро (чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 4, вр. ал. 1, пр. 4, алт. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А", вр. чл. 20, ал 2 НК).

Според обвинителния акт на 16.05.2024 г. в гр. София, ж.к. „Гевгелийски" в лек автомобил, без надлежно разрешително, в съучастие с друго лице, обвиняемата държала с цел разпространение наркотични вещества в особено големи размери – 26 обекта фентанил и 18 обекта кокаин на обща стойност 515 985,60 лева (263 819,25 евро). Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като Н. Н. била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК.

Досъдебното производство е образувано на основание чл. 212, ал. 2 НПК. Разследването е извършено от 03 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГС да насрочи разпоредително заседание по делото.

Фентанил СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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