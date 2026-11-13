Иззеха 8885 стоки менте при акция в Пловдив

Били в автомобил, жилище, офис и складова база на една и съща фирма

8885 фалшиви артикула – дрехи, обувки, чанти и аксесоари, са иззети при акция на отдел „Противодействие на икономическата престъпност" в Пловдив, съобщават от полицията. Във вторник разследващите екипи предприели проверка на придобита информация, че се съхраняват и продават по интернет различни стоки с лого на световноизвестни производители, но без необходимото разрешение на правопритежателя. В хода на специализираната операция са извършени претърсвания и изземвания, в т.ч. и с предварително разрешение на съда, на стопанисвани от едно и също търговско дружество автомобил, жилище, офис и складова база.

Откритите фалшиви стоки са приобщени към веществените доказателства по образуваното досъдебно производство. Документирането на случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.