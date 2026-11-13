Арестуваха 32-годишен израелец за убийството на доцента от СУ Андрей Атанасов в столичното метро

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Полицията в Израел арестува мъж от Бат Ям за убийството на 83-годишния преподавател по биология от СУ Андрей Атанасов, който почина след побой на метростанция в София. Възрастният мъж беше открит в критично състояние, вероятно пребит с тъп предмет, по-късно почина.

Жител на град Бат Ям, в централната част на Израел, беше арестуван в петък по подозрение, че миналия месец в София е пребил до смърт Атанасов, съобщиха от израелската полиция, пише Thetimesofisrael.

83-годишният Андрей Атанасов, доцент по биология в Софийския университет, беше намерен с тежки наранявания в асансьора на метростанция „Жолио Кюри" в София на 15 октомври. Бе откаран по спешност в болница, но няколко часа по-късно е починал от раните си.

Смята се, че заподозреният е избягал от мястото на престъплението с кола под наем и е напуснал страната, преди полицията да успее да го задържи.

По-късно той е бил идентифициран чрез записи от намиращи се наблизо охранителни камери.

В изявление на полицията се посочва, че заподозреният - 32-годишен жител на Бат Ям, е бил арестуван от служители на район „Тел Авив" въз основа на международна заповед за арест.

Разследването е водено от държавни прокурори в сътрудничество с българската полиция, като се очаква заподозреният да бъде екстрадиран в България след съдебно изслушване. Местната полиция публикува кадри от задържането му.

Вероятно Атанасов и заподозреният са се познавали от години, а нападението срещу възрастния доцент по биология е станало вследствие на „личен конфликт".

В същия доклад се посочва, че предвид тежестта на травмите по главата, нанесени на Атанасов, той е бил ударен с тъп предмет. Отбелязва се, че причина за смъртта е масивна кръвозагуба.

Атанасов е дългогодишен преподавател в катедра „Биофизика и радиология" към СУ, като е започнал работа там още при създаването ѝ през 1972 г. Той е изучавал протеини и биологични мембрани, като е провеждал научни изследвания в Германия и Япония, както и в България.