От хан Аспарух до Румен Радев – как 36 учебника разказват 1338 години

История се учи от 5-и до 12-и клас

73 млн. евро са предвидени за 2027 г. за различните учебници, които учителите избират

Само един учебник по български език и литература, по българска история и по география. Този елемент от реформата в образованието посочи премиерът Румен Радев на първия учебен ден, когато заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев бяха в Основно училище "Христо Ботев" във видинското село Раковица.

Идеята веднага разбуни гореща полемика. Историкът проф. Иван Илчев припомни, че идеята не е нова, а още от 2023 г. тогавашният президент Румен Радев в резиденция “Бояна” свикал група от историци, методисти, чиновници от МОН. Тогава проф. Илчев казал, че въвеждането на един-единствен учебник ще бъде първата стъпка към диктатурата.

В сряда в комисията по образование и наука в парламента проф. Георги Вълчев отговори на депутатски въпрос:

Дебатът и окончателните решения тепърва предстоят

На дневен ред не е създаването на нов учебник. Това идва с новите програми, концепции и тогава създаването на учебниците.

Министърът посочи, че се е срещнал с водещи издателства, ще се срещне и с други, с академичната общност, с учителите, за да се намери най-доброто решение.

Изследвал съм корупционния риск - посочи проф. Вълчев. - Ако видите бюджета за тази година, 70 и няколко милиона да се разпределят без ясни критерии, без ясни правила за мен създава много по-голям корупционен риск, отколкото една ясна процедура, която да даде възможност да се състезават творчески колективи, да се избере най-добрият учебник между тях. Предстоят да бъдат уточнени механизмите как да става изборът, защото четох какво ли не - че ще се превърнем министерство на истината, че искаме да тотализираме страната. Това е далече от идеята, която касае единия учебник.

Няма вечен учебник, няма вечни истини,

тъй като светът се развива. Периодично ще бъдат обявявани подобни конкурси на същия принцип, за да може да се актуализира и съдържанието. Ако вземете сферата на историята, излизат нови извори, нови теории, нови интерпретации и през определен период от време, който би трябвало да е достатъчно дълъг, могат да се създават нови учебници. И ако те са по-добри от старите, ще бъдат въвеждани. Сегашната система според мен никак не е добра, особено като се има предвид огромният финансов ресурс, който заделя държавата.

Проф. Вълчев допълни, че и безкрайно многото помагала пречат на образователния процес. “Ограничават мисълта на учениците, предлагат им полуготови отговори. Там също трябва да има разумен баланс, което не означава, че помагалата са излишни, но в обема, в който те са превзели българското училище, нанасят вреда.”

Как и от колко учебника децата ни се образоват за българската история - този ъгъл към темата решихме да проверим.

История и цивилизации се изучава като общообразователен предмет от 5-и до 10-и клас във всички училища. В 11-и и 12-и клас обучението продължава за учениците, които са го избрали като профилиращ, казват от министерството на образованието.

За всеки клас има няколко одобрени от МОН учебника, от които училищата могат да избират. За 5-и, 6-и и 7-и клас те са по пет, за 8-и клас - четири, за 9-и клас - седем, а за 10-и клас - пет. За профилирана подготовка са одобрени три учебника за 11-и клас и два за 12-и клас. Сметката е проста - общо са 36. Ако се реши да има по един учебник за клас, ще бъдат осем.

Обучението по история и цивилизации обхваща и най-новата история на България, включително периода след 10 ноември 1989 г. Този период се изучава в 7-и, 10-и и 12-и клас.

В прогимназиален етап обучението завършва с изучаване на развитието на България след 1989 г. до началото на ХХI век и

изграждането на гражданското общество в България

В първия гимназиален етап (от 8-и до 10-и клас) обучението по история и цивилизации завършва с раздел “България след 1989 г.”

Във втория гимназиален етап (11-и и 12-и клас), където часовете са за профилирана подготовка, темите са от съвременната световна история и историята на България.

Учебните програми определят темите, основните понятия и знанията и уменията, които учениците трябва да придобият.

Авторите и авторските колективи разработват съдържанието на отделните учебници в съответствие с изискванията на учебната програма по отношение на темите, очакваните резултати от обучението и новите понятия. Затова отделните издания могат да се различават по начина на структуриране на учебното съдържание, представяне на исторически събития, подбора на примери, задачи и упражнения, както и по използваните методически подходи.

Изборът на учебници се прави от учителите,

които преподават съответния предмет в училището, след съгласуване с обществения съвет.

Така е според чл. 163, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Учителите избират между одобрените учебници, включени в официалния списък на МОН за съответната учебна година. Списъкът се публикува на официалната интернет страница на министерството до 31 януари всяка календарна година и се прилага за следващата учебна.

Колко струват

Учебниците от 1-и до 12-и клас се осигуряват за безвъзмездно ползване, като от учебната 2024/2025 година тази възможност обхваща и учениците от 8-и до 12-и клас.

Средствата се предоставят от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката, а размерът на финансирането се определя по нормативи, установени с постановление на Министерския съвет. В общата сума се включват и учебници и учебни комплекти на брайлов шрифт и специализирани учебни помагала за ученици с увреден слух.

За осигуряване на безплатни учебници за 2026 г. са предвидени над 36 млн. евро, като през отделни години сумата може да бъде и значително по-висока. На практика тези средства се разходват без реална конкуренция на ценови оферти. В проекта за бюджет 2027 са заложени над 73 млн. евро.

МОН подчертава, че според закона учебниците се избират от учителите, които преподават. Средства за закупуване на безплатните учебници се предоставят на всяко училище, което провежда процедура по реда на ЗОП. Реално обаче

няма конкуренция на ценови оферти,

тъй като е законово право учителите да изберат учебниците на конкретното издателство, което право те са упражнили преди обявяването на обществената поръчка. Обществената поръчка не може да промени избора на учителите.