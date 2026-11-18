Още с първите стъпки в кампуса на Американския университет в България (АУБ) посетителите усещат енергията на една активна и вдъхновяваща общност. Тук образованието не се ограничава до класната стая. От работа по истински бизнес казуси в класната стая, през срещи с основатели на световни корпорации до лекции с представители на каузи от гражданския сектор. Всеки ден носи нови възможности за разширяване на мирогледа.

Дом на ангажирани младежи от цял свят

В АУБ следват студенти от над 40 националности от цял свят. Модерният студентски комплекс осигурява пълноценен студентски живот: комфортни общежития, аудитории, лаборатории, най-голямата англоезична университетска библиотека на Балканите, театрална зала, спортни съоръжения и още.

В АУБ образованието е много повече от подготовка за успешна кариера. С преподаватели от цял свят и съвременен подход към обучението университетът дава на студентите знанията и уменията да се справят с предизвикателствата на бъдещето. Наред с академичното развитие, АУБ насърчава студентите да бъдат активни граждани и ги подкрепя да превръщат идеите си в действия, да застават зад значими каузи и да бъдат двигатели на положителна промяна в обществото.

Разковничето е образователната система

Вече 35 години, Американският университет в България запазва своите водещи позиции като пример за постиженията на образованието по системата Liberal Arts в Европа. По време на образованието си, студентите имат свободата да комбинират до две специалности или една специалност с две подспециалности, като по този начин съчетават различни области на интерес и изграждат образование, съобразено с личните им цели и професионални стремежи. Обучението в малки групи от до 30 студенти създава условия за индивидуално внимание, активни дискусии и пряк контакт с преподавателите, превръщайки всеки студент в активен участник в образователния процес.

В момент, в който технологиите и професиите се променят с безпрецедентна скорост, най-ценното умение е способността да се адаптираш, да мислиш критично и да намираш решения на непознати предизвикателства. Именно върху това стъпва образователният модел на АУБ, който развива четири ключови умения: критично мислене, комуникация, работа в екип и креативност. Студентите се учат да задават въпроси, да отстояват позициите си и да разглеждат света от различни перспективи.

Един университет, много предимства

Завършилите АУБ получават призната в ЕС и САЩ, която отваря много врати към глобална кариера. Важно предимство е също възможността за обмен на студенти с над 300 висши училища в цял свят, а специален фонд за стипендии подпомага възпитаници на АУБ да следват в магистърски или докторски програми в някои от 20-те водещи университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. Сред работодателите на възпитаниците на АУБ личат имената на Microsoft, Google, CNN, Payhawk, Световната банка, ООН и различни организации в публичния сектор.

Как се кандидатства

От кандидат-студентите в АУБ се изисква да попълнят формуляр за кандидатсване онлайн като предоставят академична справка, сертификат за владеене на английски език, препоръка, есе, портфолио с извънучебни дейности, а допълнително се провежда и интервю. Процесът е съпроводен с помощ от личен координатор от офис “Прием студенти” към АУБ. Приоритетният прием е до 15 януари, ранният прием е до 15 март, а редовният – до 15 май. Всяка година университетът предоставя около 5 млн. щ. д. за стипендии на над 90% от студентите.