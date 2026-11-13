Тафров и Шкварек в спор за декларацията от Дъблин: България в изолация ли е, или отстоява позиция?

България в изолация ли е или отстоява позиция след резервите на страната ни за преамбюла в декларацията за европейската сигурност от Дъблин. По този въпрос сблъскаха мнения по Би Ти Ви Остри дипломатът Стефан Тафров и политическият анализатор Кристиян Шкварек.

Това е абсурдно. Тези резерви не са отразени от страната, която е инициатор на декларацията - Франция. В сайта на Елисейския дворец няма такова нещо, заяви Стефан Тафров. Според дипломата изразяването на резерви към преамбюла е безпрецедентен подход. „Да изразиш резерви към преамбюла е абсурдно, няма такова нещо в дипломацията", подчерта той и определи действията на българското правителство като знак за изолация на страната в Европейския съюз.

Технически може и да е така. Политически обаче не разбирам защо за пореден път всеки опит да кажем нещо напряко поражда някаква паника у нас, че сме в изолация, коментира Шварек. Според него резервите могат да бъдат използвани като инструмент за изразяване на несъгласие с политическата рамка на даден документ.

На мен ми харесва да чувам от България някакви съображения, посочи Шкварек. Той постави и въпроса за реалната ефективност на декларациите при отстояването на международни позиции. Пет години правим декларации, отбеляза анализаторът.

Тафров възрази, че в случая не става въпрос просто за поредния дипломатически документ, а за принципите, върху които трябва да се основава уреждането на войната в Украйна. Става въпрос за принципни положения и за уреждане на най-важния конфликт в света - руското нашествие в Украйна, заяви дипломатът. Според него всички бъдещи преговори с Русия трябва да почиват върху принципите на международното право.

Като историк питам кога голям, сериозен конфликт е бил решаван с принципи и международно право", коментира Шкварек По думите му единственото, което позволява на една държава да отстоява позициите си на международната сцена и да участва в разрешаването на конфликти, е силата. Европа няма сила", категоричен беше анализаторът. Тафров оспори това твърдение, като посочи икономическия потенциал на Европейския съюз. Европа има силата, защото нейната икономика е няколко пъти по-голяма от руската, заяви дипломатът. Той подчерта и широката подкрепа сред европейските държави за принципите, залегнали в декларацията.