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Над 300 сигнала са подадени заради силния вятър в София през днешния ден, когато температурите бяха високи, но и поривите силни.

До обяд броят на получените сигнали в оперативния център на Столичната община вече надхвърли 300. Над една трета от постъпилите сигнали вече са обработени. По-концентрирани са сигналите в районите „Витоша", „Триадица" и „Лозенец", но има такива в почти всички части на града.

До момента има информация за около 10 автомобила, върху които са паднали дървета. Те вече са отстранени. Получени са и два сигнала за ламарини, откъснати от покриви, като местата вече са обезопасени, съобщава НОВА.

Като проблемни точки са посочени кварталите около Южния парк, „Лагера", както и „Света Троица". От Столичната община призовават за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър.

На терен работят екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция", както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III" заради паднали дървета.

Към момента той се движи без съществени затруднения. Училищата и детските градини работят нормално, няма прекъсвания на електрозахранването в тях.

В столичния квартал „Манастирски ливади-изток" три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника.

Заради силния порив на вятъра и с цел превенция достъпът до Витоша е временно забранен. Там има паднали дървета, които са препречили пътя. Затворена е и Ботаническата градина.