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Издирват 52-годишен мъж от пернишкото село Рударци

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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СНИМКА: ОДМВР - Перник
СНИМКА: ОДМВР - Перник

Пернишката полиция обяви за издирване 52-годишния Радослав Митков Радков от село Рударци. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. За оследно мъжът е бил видян около 15:30 часа на 12 ноември на домашния си адрес на ул. „Стефан Караджа" № 2 в селото.

По данни на полицията издирваният е висок около 170 см, със слабо телосложение и характерна прегърбена стойка при ходене. Обикновено носи дебела шапка и очила. В деня на изчезването си е бил облечен с червено яке с качулка и сиво долнище на анцуг.

От ОДМВР - Перник уточняват, че Радков е без лични документи и мобилен телефон. Поради здравословното си състояние той се нуждае от специални грижи и съдействие.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му или са го забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

СНИМКА: ОДМВР - Перник

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