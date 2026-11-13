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Двама мъже и 15-годишен бяха задържани за разпространение на наркотици в София

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева
Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

Двама мъже на 23 и 24 години, и 15-годишен ученик бяха задържани при акция срещу разпространението на наркотици в София. Това съобщи шефът на СДВР Николай Пелтеков. 

Действията на служителите от 6-о Районно управление са извършени по оперативна информация за разпространение на наркотици покрай училища в столицата. В присъствието на инспектори от Детска педагогическа стая и зам.-директора на училището, е бил изведен ученикът. Това е станало по време на учебен час, съобщи Пелтеков.

У него е било намерено малко количество наркотично вещество и електронна везна. В жилището на двамата мъже в кв. "Младост 2" е намерена тревиста маса, най-вероятно марихуана. Те са с криминални прояви за разпространение на наркотици и са в нарушения на условни присъди.

Вчера служители от 6-о Районно управление имат още една реализация, при която са открити наркотици, включително над 3 кг марихуана. Задържан е дилърът, както и още един човек.

Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

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