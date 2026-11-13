Отбелязват с ден на отворените врати и концерти празника на Сухопътните войски

С провеждането на Ден на отворените врати във военни формирования в страната Сухопътните войски ще отбележат своя празник - 19 ноември. Инициативата започна днес в 1-ви разузнавателен батальон - Свобода, където множество ученици дойдоха да се запознаят на място с оборудването, въоръжението, както и с работата на военнослужещите.

На 17 ноември Ден на отворените врати ще се проведе във формированията от състава на Сухопътните войски в Хасково (от 10.00 ч. до 14.00 ч.), Благоевград и Враца (от 9.00 ч. до 13.00 ч.), Смолян (от 10.00 ч. до 16.00 ч.) и Асеновград (9.30 ч. – 16.00 ч.).

На 18 ноември врати за посетители ще отворят военните формирования в Стара Загора (10.00 ч. – 14.00 ч.), Ямбол (10.00 ч. – 14.00 ч.), Плевен (10.00 ч. – 13.00 ч.), Шумен (10.00 ч. – 16.00 ч.), Пловдив (13.00 ч. – 15.30 ч.) и Горна Оряховица (10.00 ч. – 15.00 ч.), а на 19 ноември – 38-и батальон в Мусачево (от 9.00 ч. до – 13.00 ч.).

Събитията ще дадат възможност на гражданите да се запознаят отблизо с отговорностите на военнослужещите и перспективите за професионална реализация в състава на Сухопътните войски, както и с използваното въоръжение и техника.

Част от празничните прояви ще бъдат и поредица от концерти. На 17 ноември от 12.00 ч. оркестърът на 61-ва Стрямска механизирана бригада ще изнесе концерт на площад „20 юли" в Карлово, а на 18 ноември в същия час – на площад „Севтополис" в Казанлък.

Оркестърът на 13-то бригадно командване ще има концерт във Военния клуб в Сливен на 19 ноември от 9.30 ч. Същия ден от 12.30 ч. на площад „Акад. Н. Хайтов" в Асеновград ще се състои концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили по повод празника на Сухопътните войски.